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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.02.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Adıgüzel kimdir?

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CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Adıgüzel kimdir?

CHP Ordu Milletvekili ve aynı zamanda TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi olan Mustafa Adıgüzel, partisinin 31 Mart Yerel Seçimlerin'nde Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Bu gelişmenin ardından, Mustafa Adıgüzel'in kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Mustafa Adıgüzel kimdir? İşte, CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Adıgüzel hakkında detaylar...

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde 1967 yılında dünyaya geldi. Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesini 1985'te bitirdikten sonra eğitimine İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde devam etti. Tıp eğitimine 1987?de Cumhuriyet Üniversitesinde başlayarak 19 Mayıs Üniversitesinde 1993'te tamamladı. İç Hastalıkları uzmanlık eğitimini Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde aldı.

Tokat, Tekirdağ, Ordu ve Fatsa'da kamu ve özel hastanelerde hekimlik, Ordu Devlet Hastanesinde yöneticilik yaptı. 25. Dönemde Ordu Milletvekili seçildi. Adıgüzel, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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