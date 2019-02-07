CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Adıgüzel kimdir?
CHP Ordu Milletvekili ve aynı zamanda TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi olan Mustafa Adıgüzel, partisinin 31 Mart Yerel Seçimlerin'nde Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Bu gelişmenin ardından, Mustafa Adıgüzel'in kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Mustafa Adıgüzel kimdir? İşte, CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Adıgüzel hakkında detaylar...
Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde 1967 yılında dünyaya geldi. Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesini 1985'te bitirdikten sonra eğitimine İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde devam etti. Tıp eğitimine 1987?de Cumhuriyet Üniversitesinde başlayarak 19 Mayıs Üniversitesinde 1993'te tamamladı. İç Hastalıkları uzmanlık eğitimini Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde aldı.
Tokat, Tekirdağ, Ordu ve Fatsa'da kamu ve özel hastanelerde hekimlik, Ordu Devlet Hastanesinde yöneticilik yaptı. 25. Dönemde Ordu Milletvekili seçildi. Adıgüzel, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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