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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
25.04.2019 - 09:58, Son Güncelleme:

CHP Oğuzeli İlçe Başkanı ticari alacak meselesi yüzünden öldürüldü

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CHP Oğuzeli İlçe Başkanı ticari alacak meselesi yüzünden öldürüldü

CHP Oğuzeli İlçe Başkanı İlhan Keskinsoy, ticari alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu silahla vurularak öldürüldü.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Keskinsoy, iş yerinde İ.K. ile ticari alacak yüzünden tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Keskinsoy, İ.K. tarafından öldürüldü.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, İlhan Keskinsoy'u silahla öldüren ve olayın ardından kaçan İ.K.'nin kısa süre sonra yakalandığı öğrenildi.

"Çocukluktan bu yana arkadaşlar"

Eski CHP İl Başkanı Hayri Sucu, gazetecilere yaptığı açıklamada, İ.K.'nin işlettiği marketi yaklaşık 3-4 ay önce İlhan Keskinsoy'a devrettiğini belirtti.

Keskinsoy'un gecikmeli de olsa borcunu ödediğini ifade eden Sucu, şunları anlattı:
"İ.K. ve Keskinsoy çocukluktan bu yana arkadaşlar. İlhan başkan marketi alırken İ.K.'ye bir araç da vermişti. Borcundan dolayı o aracı trafik bağlamış. İlhan dün 'Ayıp oldu, aracı çözdürmeye uğraşıyorum' demişti. İ.K. de sebze halinde çalışıyor. Samimi arkadaşlar, aralarında sorun da yoktu. Alkol almış, gitmiş 'Benim arabamı niye bağlattın' diye ayak üstü konuşmuşlar. İlhan 'aracının bağlanmasına üzüldüğünü, borcunu ödeyip çözdüreceğini' söylemiş. İ.K. giderken dönmüş sıkmış."

Sucu, yaklaşık 3 yıldır ilçe başkanlığı görevini yürüten Keskinsoy'un, evli ve 2 çocuk babası olduğunu belirtti.

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