CHP: Ödül tezgah
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ABD’nin, terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi üç teröristin başına ödül koymasını ‘tezgâh’ olarak değerlendirdi.
TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Özkoç, “YPG’nin askeriyle kol kola dolaşacaksın, onlarla nöbet tutacaksın, onlarla birlikte Suriye’yi dizayn etmeye çalışacaksın, ‘PKK’ya karşıyım ama YPG ile birlikteyim’ diyeceksin. Dün PKK’lı militanlarla oturacaksın, onlarla birlikte her türlü görüşmeyi yapacaksın ama burada da böyle tezgah hazırlayacaksın. Türk dış siyasetinin bunu yememesi, bu oyuna gelmemesi, ABD emperyalizminin, Rusya’nın ve diğer egemen güçlerin kontrolünde bir dış siyaset yönetmemesi gerekir” dedi.
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