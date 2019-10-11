CHP MYK’dan olağanüstü toplantı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye’de ‘Barış Pınarı’ harekâtının ardından Merkez Yönetim Kurulu’nu dün olağanüstü topladı. Toplantıda, iktidarın Trump’a tepki göstermesi ve Şam yönetimiyle görüşme önerileri çıktı.
MYK’da, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütleri DEAŞ ve PKK/YPG’ye yönelik ‘Barış Pınarı’ harekâtı tüm detaylarıyla değerlendirildi. Edinilen bilgiye göre Dış İlişkilerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, harekâta yönelik diğer ülkelerin tepkileri ve ABD’deki yansımasıyla ilgili bilgi verdi. Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’ye yönelik “tehdit ve hakaret” olarak değerlendirilen açıklamalarına karşı hükümetin sessiz kaldığını belirtti.
MYK’da yapılan değerlendirmelerde, Trump’ın tutumunun Türkiye’yi kısıtlayıcı bir içerikte olduğu dile getirildi. Trump’ın farklı açıklamalarla dünya nezdinde Türkiye’nin onurunu zedelediği, hükümetin Trump’a karşı bir tepki vermesi gerektiği vurgulandı.
Toplantıda, PYD’yi Türkiye’nin dışında terör örgütü olarak kabul eden ikinci bir devletin de Suriye olduğuna dikkat çekilerek, bu süreçte Ankara ile Şam arasında hiçbir aracı olmadan, doğrudan iletişimin kurulmasının bölgenin geleceği açısından gereksinim olduğu dile getirildi. ABD’nin Türkiye’nin sorumluluğunda olmasını istediği harekât bölgesinde bulunduğu söylenen DEAŞ’lı teröristlerin asıl muhatabının Şam olduğu kaydedildi.
YAPTIRIM MESAJI
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, MYK’nın ardından yaptığı basın toplantısında da ABD’den yönelen yaptırım açıklamalarına ilişkin “Emperyal güçlerin bütün yaptırımlarına CHP hayır diyor, karşı bir duruş sergiliyor. Emperyal güçlerin Türkiye’nin geleceğini belirlemesi, CHP tarafından kabul edilebilir bir şey değildir” diye konuştu.
ERDOĞAN’LA NE KONUŞTULAR
- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın, Suriye’ye harekâtın başlamasının ardından, henüz kamuoyuna duyuru yapılmadan Kılıçdaroğlu’nu bilgilendirmek için telefonla aradığında ne konuşulduğu merak ediliyordu. Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na telefonda, “Saat 16.00’da harekâtı başlattık. Hazırlıklarımız iyi, morallerimiz yüksek. Gayet iyi gidiyoruz” dediği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun da Erdoğan’a, “Allah yardımcımız olsun. Askerlerimiz sağ salim dönsünler” diye karşılık verdiği kaydedildi.
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