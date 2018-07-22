CHP MYK’da revizyon masada
CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun 24 Haziran seçimlerinin ardından planladığı ancak olağanüstü kurultay tartışmaları nedeniyle askıya aldığı CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) revizyonunu, muhaliflerin imza girişiminin tamamlanmasının ardından hayata geçireceği konuşuluyor.
Kılıçdaroğlu’nun, yakın çevresindeki isimlerle, örgütten gelen mesajı aldığını ve parti örgütünün tepki gösterdiği bazı isimleri yönetimden çıkarabileceğine ilişkin konuşmalar yaptığı dile getiriliyor. Kulislerde bazı MYK üyelerinin de sorumluluk alanlarında değişiklik yapılacağı kaydediliyor. MYK’da 17 olan genel başkan yardımcısı sayısının düşürülebileceği, bazı görev alanlarında birleştirmeler yapılırken bazı alanların da kaldırılabileceği ifade ediliyor. CHP’de muhaliflerin başlattığı olağanüstü kurultay için imza toplama girişimi de son haftaya girdi. Muhaliflerin en geç cuma akşamı imzalarını iletmesi gerekiyor.
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