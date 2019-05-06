CHP MYK olağanüstü toplandı
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararının ardından olağanüstü toplandı. Öte yandan CHP'de Ekrem İmamoğlu ve İstanbul milletvekilleri Ankara'ya çağrıldı.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantı, parti genel merkezinde yapılıyor.
Toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor.
Öte yandan CHP'de Ekrem İmamoğlu ve İstanbul milletvekilleri Ankara'ya çağrıldı.
İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA
İstanbul seçimlerinin iptal kararını Sultanbeyli’de duyan Ekrem İmamoğlu sorular üzerine “Konuşacağız” dedi. Ardından vatandaşlarla fotoğraf çektiren İmamoğlu iftar programına geçti.
İmamoğlu daha sonra yaptığı açıklamada "Bu akşam benimle ilgili kararı herkes merak ediyor. Ben de bazı duyumlar alıyorum ama YSK'nın kararını bekleyeceğim. Resmi açıklamasını bekleyeceğim. Ondan sonra beni bekleyin, geniş geniş fikirlerimi anlatacağım." ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN TELEFON
Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüştü.
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