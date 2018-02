CHP otobüsündeki taciz skandalında flaş gelişme

Olay, CHP’nin Ankara’da yapılan 36. Olağan Kurultayı’na gitmek için CHP Kuşadası İlçe Örgütü tarafından tahsis edilen otobüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parti adına araç sorumluluğunu üstlenen CHP Kuşadası İlçe Yönetim Kurulu üyesi M.Y., bir diğer ilçe yöneticisi İshak Eryiğit ile birlikte araçta içki içmeye başladı. Aynı araçla Ankara’da yaşayan annesini görmeye giden ve ön sıralarda oturan 14 yaşındaki A.A. isimli erkek çocuğu, iki parti yöneticisi tarafından otobüsün arka koltuğuna çağrıldı ve yanlarında yolculuk etmesi istendi. Araç Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine geldiği sırada araçta bulunan kadın partililer, arka koltukta M.Y'nin erkek çocuğuna sarkıntılıkta bulunduğunu iddia ederek tepki gösterdi. Olay bir başka araçta bulunan CHP Kuşadası ilçe Başkanı Ahmet Ekmekçi’ye iletildi. Diğer otobüsle olay yerine gelen Ekmekçi, yaşanan tartışmanın ve tepkilerin büyümesi üzerine M.Y'i araçtan indirerek, Kuşadası’na geri dönmesini istedi. M.Y. indikten sonra otobüsler kurultay için yollarına devam etti. Otobüste bulunan partililer, yaşanan olayı duyurup tepki gösterdi.

Olayın görü tanıklarından olan eski CHP Kuşadası Gençlik Kolları Başkanı Asya Alp, CHP Kuşadası İlçe Yönetim Kurulu üyesi M.Y.'nin kurultay otobüsünde bir erkek çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu ileri sürdü. Yaşanan skandalı gördüklerini söyleyen Alp, "Parti yöneticisi M.Y., hem aracın sorumlusuydu hem de otobüse bindiğinde alkollüydü. Sonra da yanındaki bir diğer parti yöneticisi ve CHP İlçe Başkan Yardımcısı İshak Eryiğit ile içmeye devam etti. Çocuğu defalarca arkaya yanına çağırdı, şoföre ışıkları kapattırdı. Durumu fark edince Kader ablaya söyledim. Kader abla bağırarak otobüsün ışıklarını açtırdı. M.Y. o anda çocuğu taciz ediyordu. Bağırarak üzerine yürüdük, çocuk bayılmıştı. Erkek çocuğu, M.Y'nin kendisine de içki içirdiğini söyledi. M.Y. ise tartışmalar sırasında aldığı aşırı alkolün etkisiyle sızmıştı. Rezaleti kurultaya giden bir diğer otobüste bulunan CHP Kuşadası İlçe Başkanı Ahmet Ekmekçi'ye telefonla bildirdik. Dinar’da mola verdik ve polis çağrılmasını istedik. Tüm partililer tepki göstermesine rağmen ilçe başkanı, tacizde bulunan ilçe yöneticisi M.Y'nin cebine para koyup Kuşadası'na geri gönderdi. Vicdanım rahatsız olduğu için suç duyurusunda bulundum ve savcılığa da gerekli ifadeyi verdim“ dedi.

Bir diğer görgü tanığı olan CHP Kuşadası Kadın Kolları üyesi Kader Nart ise, "Taciz mağduru, parçalanmış bir ailenin çocuğu ve Kuşadası'nda ağabeyiyle yaşıyor. Otobüs ücretsiz diye Ankara’da yaşayan annesini görmeye gidiyormuş. Ancak Ankara'daki annesine bile haber verilmeden otobüse bindirildiğini öğrendik. Yani aracın sorumlusu da olan parti yöneticisi M.Y. bu işi önceden organize etmiş. Tanık olduğum utançla yaşayamam, bu nedenle yaşanan ahlaksızlığı bütün ayrıntılarıyla savcılığa anlattım” diye konuştu. Kadın kolları üyeleri, ilçe başkanının olayı gizlemeye çalıştığını da iddia etti.

BAKANLIK SORUŞTURMA AÇTI

Bu arada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olaya el koydu. Bakanlığın talimatı üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Aydın İl Müdürlüğünden görevlendirilen uzman ve hukukçulardan oluşan soruşturma ekibi, Kuşadası’nda olayla ilgili araştırma yaptı. Bakanlık ekibi, CHP Kuşadası İlçe Teşkilatı yöneticisi M.Y'nin tacizine uğrayan 14 yaşındaki erkek çocuğu ve ailesine ulaştı. Olayın yaşandığı yer olan Afyonkarahisar'ın Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı. Dinar Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili olarak CHP Kuşadası İlçe Başkanı Ahmet Ekmekçi, Başkan Yardımcısı İshak Eryiğit, görgü tanıkları ve otobüste bulunanlar ile taciz edildiği iddia edilen 14 yaşındaki A.A’nın ifadesini aldı. Yapılan incelemenin ardından savcılık, ifadeye gelmeyen M.Y. hakkında yakalama kararı çıkardı.

Kuşadası’nda evine yapılan baskında bulunamayan M.Y. için teknik takip başlatan Afyonkarahisar polisi, zanlının Denizli il sınırları içerisinde bir otobüsle seyahat ettiğini belirledi. Otobüsü Denizli’de durduran polis ekipleri, M.Y'yi yakalayarak Dinar’a getirdi. Dinar Emniyet İlçe Müdürlüğündeki sorgusunun ardından cumhuriyet savcısı tarafından da sorgulanan M.Y., “küçük yaşta erkek çocuğuna taciz ve sarkıntılıkta bulunmak” suçlamasıyla tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edildi. Hakkındaki suçlamaları reddeden ve iftira olduğunu söyleyen M.Y., tutuklanarak Dinar Cezaevine konuldu.

PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ

CHP Kuşadası İlçe Teşkilatı üyelerinin sosyal medya yazışmalarına da konu olan skandal hakkında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da bilgi verildiği öğrenildi. CHP Aydın İl Başkanlığı soruşturma başlattı. Olağanüstü toplanarak ilçe yöneticisi M.Y'yi partiden ihraç eden İl Başkanlığı tarafından ayrıca genel merkezin talimatıyla 3 kişilik bir soruşturma heyeti oluşturuldu. CHP Kuşadası ilçe binasında ayrı bir oda tahsis edilen soruşturma heyeti, hem olaya karışanların hem de otobüste bulunanların, görgü tanıklarının ve birçok partilinin ifadelerine başvurdu. Heyet, en son CHP Kuşadası İlçe Başkanı Ahmet Ekmekçi ile Başkan Yardımcısı İshak Eryiğit’in ifadelerini aldı.

'KONUYU YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'

Cinsel taciz skandalını yakından takip ettiklerini belirten CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, “Konuyu yakından takip ediyoruz. Ortada bir iddia var. Tedbir amaçlı adı geçen kişiyi ihraç ettik. Genel Merkezin talimatı doğrultusunda da 3 kişilik soruşturma heyeti oluşturduk ve soruşturma heyetimiz çalışmalarını sürdürüyor. Yapılacak tahkikat sonrası parti olarak bizler de dahli geçenlerle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağız ve parti içindeki disiplin mekanizmasını da bu dahli geçenlerle ilgili çalıştıracağız. Yaşanan hadiseyi yakından takip ediyoruz ve gerekli tüm işlemler tarafımızdan yapılıyor. Bu ne bizim ne halkımızın kabul edebileceği bir şey değildir“ dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, yaşanan olayın çok çirkin ve kabul edilemez olduğunu belirtti. Erdem, “Bu çirkinlikleri hep beraber lanetlemeliyiz. Yargı soruşturma başlattı. Bakanlık bu konuda soruşturma yürütüyor. CHP yöneticilerinin yapılacak olan soruşturma sonrası gereğini yapmaları gerekiyor“ diye konuştu.