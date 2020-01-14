CHP Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'na 'şantaj' davası başladı

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun geçen 24 Temmuz'da Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Özlem Feraye Önder ve kocası Ömer Önder'den kendisine şantaj yaptıkları gerekçesiyle şikayetçi oldu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında da çift hakkında 'cinsel içerikli görüntüler üzerinden milletvekiline şantaj yapma' suçlamasıyla 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın görülmesine bugün Tekirdağ 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmada şikayetçi Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve avukatı Bahadır Berk ile tutuksuz sanık Ömer Önder ve avukatı Onur Engin hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanık Özlem Feraye Önder ise rapor göndererek gelmedi.

Ömer Önder, poliste verdiği ifadesini kabul ettiğini, eşiyle Okan Gaytancıoğlu arasında yaşananlardan sonradan haberdar olduğunu, kendisinin şantaj yapmadığını söyledi. Sanık avukatı Onur Engin de Önder çiftinin Gaytancıoğlu'na şantaj yapmadığını savunarak, "Müvekkillerim milletvekiline herhangi bir şantajda bulunup para almadı. Gaytancıoğlu'nun şantaj yapıldığını iddia ettiği görüntüler, parayı verdikten sonra ortaya çıktı. Yani görüntülerle şantaj yapılıp para alınması söz konusu değil" dedi.

Milletvekili Gaytancıoğlu ise Özlem Feraye Önder'in kendisinden şantaj ile 250 bin lira istediğini, parayı vermemesi halinde de mahrem görüntüleri yaymakla tehdit ettiğini söyledi. Gaytancıoğlu, Önder'i ve kızını işe yerleştirdiğini ifade etti.

'SES KAYITLARINI MAHKEMEYE SUNACAĞIZ'

Gaytancıoğlu'nun avukatı Bahadır Berk de Özlem Feraye Önder ve Ömer Önder'in şantaj suçunu işlediklerinin delillerle sabit olduğunu belirterek, "Ömer Önder'in ifadesi yalandır. Sanığın eşi müvekkilime 'parayı vermezsen canına okurum' gibi ifadeler kullandı. Bununla ilgili elimizde ses kaydı var, bunları mahkemeye sunacağız. Gaytancıoğlu'na şantaj yapılan görüntüler, onun haberi olmadan çekilmiş, kendisinden bunun üzerinden menfaat sağlandı" dedi.

Mahkeme, Özlem Feraye Önder'in zorla duruşmaya getirilmesine karar vererek, duruşmayı 13 Nisan gününe erteledi.