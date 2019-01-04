CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer kimdir? Vahap Seçer'in biyografisi
CHP'nin 31 Mart 2019'da yapılacak mahalli idareler seçiminde, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer oldu. Bu gelişmenin ardından Vahap Seçer'in biyografisi, internette en çok araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Peki, CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer kimdir? İşte, Vahap Seçer'in biyografisi...
Vahap Seçer, 5 Ekim 1963 tarihinde Mersin ili Tarsus ilçesinde doğdu. Vahap Seçer, 5 Ekim 1963'te Mersin Tarsus'ta doğdu. Babasının adı Fahrittin, annesinin adı Nesrin'dir. Ziraat Mühendisi, İş Adamı; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu.
Tarım, sanayi ve dış ticaret alanlarında faaliyeti olan şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve başkanı, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Sanayici ve İşadamları Derneği ile Ziraat Mühendisleri Odası Üyesi, Tarsus Güç Birliği Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanıdır.
23. Dönemde Mersin Milletvekili seçildi. İngilizce bilen Seçer, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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