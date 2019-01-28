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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
28.01.2019 - 16:58, Son Güncelleme:

CHP Menemen İlçe Teşkilatı istifa etti

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CHP Menemen İlçe Teşkilatı istifa etti

İZMİR’in Menemen ilçesinde mevcut Belediye Başkanı Tahir Şahin’in yerine Serdar Aksoy’un aday gösterilmesinin ardından CHP İlçe Örgütü ile kadın ve gençlik kolları üyeleri görevlerinden istifa etti.

Menemen’de şu anki Belediye Başkanı Tahir Şahin’in 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilmemesi CHP İlçe Örgütü’nde tepki yarattı. Serdar Aksoy’un belediye başkan adayı gösterilmesinin ardından CHP İlçe Başkanı Hürol Taklak, ilçe yönetimi, ilçe kadın kolları yönetimi ve ilçe gençlik kolları yönetimi, tepki amacıyla görevlerinden istifa etti.

İlçe örgütünden yapılan açıklamada 2004, 2009, 2014’te yapılan tüm yerel seçimlerde rakiplerine fark atarak seçimleri kazandığı belirtilen Tahir Şahin’in, her seçimde partiden daha fazla oy aldığı vurgulandı.

İlçede yaşayan herkesin Şahin’i sevdiği vurgulanan açıklamada, "Sağcısı, solcusu, Alevisi, Sünnisi, Lazı, Çerkezi, Boşnağı, Arabından ve Kürdünden oy alan Tahir Şahin tüm Menemen’in gönlünü kazandı. 2019 yerel seçimlerinde de sadece ve sadece örgütümüzün ve Menemenlilerin baskısıyla aday oldu. Tahir Şahin’in hiçbir gerekçe gösterilmeden Genel Başkan ve Genel Merkez tarafından aday gösterilmemesine bir anlam verememekteyiz" denildi.

’KAZANAN CHP OLMAK İSTİYORUZ’

Türkiye’nin çok zor bir dönemden geçtiği ve böylesi zor dönemde, riskli bir karar alındığı ileri sürülen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Başarılı belediye başkanlarının aday gösterilmemesi, hem ilçe örgütümüz hem de başarılı belediye başkanımız ile Menemenli hemşerilerimize büyük haksızlık yapılmıştır. Yapılan bu haksızlıklara tepkisiz kalmamız düşünülemezdi. Bu anlayışların bu partide devam ettiğini ve edeceğini gördüğümüzden bu anlayışlar CHP’yi ne genelde ne yerelde iktidar yapmak istemiyor. Partimizi iktidar yapmama anlayışına anlam verememekteyiz. Biz de partimizde bugüne değin ne kadar başarılı çalışmalar yaptıysak genel merkez tarafından gösterilen adayla başarılı olunamayacağının tespiti net olarak görülmektedir. Biz kazanan birey, kazanan yönetim, kazanan CHP olmak istiyoruz. Menemen Belediye Başkanlığını kaybetmek istemediğimiz için CHP ilçe yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyoruz. Kaybeden değil kazanan olacağız."

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