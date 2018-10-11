CHP: Meclis de devreye girmeli
CHP, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbetinin araştırılması için TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde alt komisyon kurulmasını istedi.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı’na bu amaçla bir dilekçe verdi. Dilekçede, “Herkesin Zorla Kayıp Edilmeye Karşı Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmesi’nin” 23 Aralık 2010’da yürürlüğe girdiğini anımsatan Tanrıkulu, sözleşmeyi 19 Nisan 2011 itibarıyla 88 devletin imzaladığını, 25 devlet taraf olurken, Türkiye’nin ise o tarihte sözleşmeyi imzalamayarak sözleşmeye taraf olmadığını dile getirdi.
Cezasızlık Mevzuatı Raporu’nda yer alan verilere göre, Türkiye’de 1980–1990 yılları arasında zorla kaybetme suçuna maruz kalan kişi sayısının 33 olduğunu ifade eden Tanrıkulu, gözaltında kayıpların en yoğun olduğu yıllarda, 1994’de 518, 1995’te 232 ve 1996’da 170 kişinin kaybedildiğini ifade etti.
İNSAN HAKKI İHLALİ
Tanrıkulu, “Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan İstanbul Başkon-solosluğu’na girdikten sonra kendisinden haber alınamaması akabinde, Türkiye’de ‘zorla kaybettirilme’ iddiaları tekrar gündeme gelmiştir. Kayıplar karşılaşılan en önemli insan hak ihlallerinden biridir. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı başta olmak üzere Türkiye’de zorla kaybettirilen herkesin bulunarak akıbeti hakkında yakınlarına ve kamuoyuna bilgi verilebilmesi amacıyla ivedilikle bir alt komisyon kurulmasını arz ve talep ederiz” dedi.
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