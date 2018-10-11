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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Rifat BAŞARAN/ANKARA
11.10.2018 - 23:15, Son Güncelleme:

CHP: Meclis de devreye girmeli

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CHP: Meclis de devreye girmeli

CHP, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbetinin araştırılması için TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde alt komisyon kurulmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı’na bu amaçla bir dilekçe verdi. Dilekçede, “Herkesin Zorla Kayıp Edilmeye Karşı Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmesi’nin” 23 Aralık 2010’da yürürlüğe girdiğini anımsatan Tanrıkulu, sözleşmeyi 19 Nisan 2011 itibarıyla 88 devletin imzaladığını, 25 devlet taraf olurken, Türkiye’nin ise o tarihte sözleşmeyi imzalamayarak sözleşmeye taraf olmadığını dile getirdi.
Cezasızlık Mevzuatı Raporu’nda yer alan verilere göre, Türkiye’de 1980–1990 yılları arasında zorla kaybetme suçuna maruz kalan kişi sayısının 33 olduğunu ifade eden Tanrıkulu, gözaltında kayıpların en yoğun olduğu yıllarda, 1994’de 518, 1995’te 232 ve 1996’da 170 kişinin kaybedildiğini ifade etti.

İNSAN HAKKI İHLALİ

Tanrıkulu, “Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan İstanbul Başkon-solosluğu’na girdikten sonra kendisinden haber alınamaması akabinde, Türkiye’de ‘zorla kaybettirilme’ iddiaları tekrar gündeme gelmiştir. Kayıplar karşılaşılan en önemli insan hak ihlallerinden biridir. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı başta olmak üzere Türkiye’de zorla kaybettirilen herkesin bulunarak akıbeti hakkında yakınlarına ve kamuoyuna bilgi verilebilmesi amacıyla ivedilikle bir alt komisyon kurulmasını arz ve talep ederiz” dedi.

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