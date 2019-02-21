CHP listelerinde ‘akraba’ temizliği
CHP’de Türkiye genelinde belediye başkanı ve meclis üyelikleri adaylarının ilçe ve il seçim kurullarına bildirilmesinin ardından parti örgütünden listelerle ilgili itirazlar yükselmeye başladı.
İtirazlar, “Listelerin katılımcı anlayışla hazırlanmadığı, genel merkezde dar bir grubun bazı metropol kentlerde seçilebilecek yerlerde eş, dost ve akrabalarına öncelik verdiği” yönünde oldu.
Bu itirazları dikkate alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, metropol kentlere bağlı bazı önemli ilçelerin meclis üyelikleri listelerinin taranarak, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, il başkanları gibi yöneticilerin akrabaları, yakınları ve birlikte iş yaptığı isimler varsa tespit edilmesini istedi. Bu çerçevede dar bir grup çalışmaya başladı. Üç günlük değişiklik süresi içinde tespit edilen isimlerin değiştirileceği öğrenildi.
53 KENTTE İŞBİRLİĞİ
CHP ile İYİ Parti arasında işbirliği yapılan büyükşehir ve illerin tam sayısı da ortaya çıktı. 23 büyükşehir ve 30 ilde işbirliği yapıldı. Büyükşehirlerden Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Muğla ve Tekirdağ, illerde ise Artvin, Amasya, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Giresun, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Sinop, Sivas, Tunceli, Yalova ve Zonguldak’ta İYİ Parti aday çıkarmayarak CHP’yi destekleyecek. CHP ise Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Trabzon, Afyonkarahisar, Aksaray, Düzce, Elazığ, Isparta, Karabük, Kilis, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Tokat ve Yozgat’ta İYİ Parti’yi destekleyecek. CHP, İYİ Parti’nin Mersin büyükşehir belediye başkan adayı Kocamaz’ın başvurusunun zamanında teslim edilmediği için kabul edilmemesini de mercek altına aldı.
BUCA TARTIŞMASI
CHP’de son gün değişikliği ile İzmir’in Buca ilçesinde Suat Nezir’in yerine Buca Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Erhan Kılıç’ın aday gösterilmesi de yeni bir tartışmayı başlattı. Parti yöneticileri Nezir’in kendi isteği üzerine listeden çıkartıldığını öne sürerken, dün Kılıçdaroğlu ile görüşmek için Genel Merkez’e giden Nezir, “adaylıktan çekilmediğini, yönetime yanlış bilgi verildiğini” iletti. Suat Nezir’in görüşme yapamadan geri döndüğü öğrenildi. ◊
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