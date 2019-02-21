CHP listelerinde ‘akraba’ temizliği

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCHP listelerinde ‘akraba’ temizliği
GeriGündem CHP listelerinde ‘akraba’ temizliği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Rifat BAŞARAN / ANKARA
21.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

CHP listelerinde ‘akraba’ temizliği

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
CHP listelerinde ‘akraba’ temizliği

CHP’de Türkiye genelinde belediye başkanı ve meclis üyelikleri adaylarının ilçe ve il seçim kurullarına bildirilmesinin ardından parti örgütünden listelerle ilgili itirazlar yükselmeye başladı.

İtirazlar, “Listelerin katılımcı anlayışla hazırlanmadığı, genel merkezde dar bir grubun bazı metropol kentlerde seçilebilecek yerlerde eş, dost ve akrabalarına öncelik verdiği” yönünde oldu.

Bu itirazları dikkate alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, metropol kentlere bağlı bazı önemli ilçelerin meclis üyelikleri listelerinin taranarak, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, il başkanları gibi yöneticilerin akrabaları, yakınları ve birlikte iş yaptığı isimler varsa tespit edilmesini istedi. Bu çerçevede dar bir grup çalışmaya başladı. Üç günlük değişiklik süresi içinde tespit edilen isimlerin değiştirileceği öğrenildi.

53 KENTTE İŞBİRLİĞİ

CHP ile İYİ Parti arasında işbirliği yapılan büyükşehir ve illerin tam sayısı da ortaya çıktı. 23 büyükşehir ve 30 ilde işbirliği yapıldı. Büyükşehirlerden Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Muğla ve Tekirdağ, illerde ise Artvin, Amasya, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Giresun, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Sinop, Sivas, Tunceli, Yalova ve Zonguldak’ta İYİ Parti aday çıkarmayarak CHP’yi destekleyecek. CHP ise Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Trabzon, Afyonkarahisar, Aksaray, Düzce, Elazığ, Isparta, Karabük, Kilis, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Tokat ve Yozgat’ta İYİ Parti’yi destekleyecek. CHP, İYİ Parti’nin Mersin büyükşehir belediye başkan adayı Kocamaz’ın başvurusunun zamanında teslim edilmediği için kabul edilmemesini de mercek altına aldı. 

BUCA TARTIŞMASI

CHP’de son gün değişikliği ile İzmir’in Buca ilçesinde Suat Nezir’in yerine Buca Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Erhan Kılıç’ın aday gösterilmesi de yeni bir tartışmayı başlattı. Parti yöneticileri Nezir’in kendi isteği üzerine listeden çıkartıldığını öne sürerken, dün Kılıçdaroğlu ile görüşmek için Genel Merkez’e giden Nezir, “adaylıktan çekilmediğini, yönetime yanlış bilgi verildiğini” iletti. Suat Nezir’in görüşme yapamadan geri döndüğü öğrenildi.                          ◊ 

 

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yüksek hızlı tren ilk defa Avrupa Yakasına geçti

Esrarengiz koku.... Etkilenenlerin sayısı artıyor

Yine oldu... "Korkudan yaklaşamamış"

Çanakkale'de korkutan deprem! İstanbul, İzmir ve Bursa'da hissedildi