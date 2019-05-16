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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN/ANKARA
16.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

CHP: Listeler aynı

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
CHP: Listeler aynı

23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine bir avukat ordusu ile hazırlanan CHP, Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) gelen seçmen listeleri ile 31 Mart listelerinin birebir karşılaştırıldığını da açıkladı.

CHP, 23 Haziran’da yapılacak seçimler de sandık güvenliği için çalışmalara da başladı. “Her sandığa bir avukat” diyerek yola çıkan CHP, seçimlerde adeta bir avukatlar ordusu görevlendirecek. CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu, avukatlara sosyal medyadan, “Sizleri hukukun üstünlüğü ve demokrasimizin geleceği için 23 Haziran’da sandıklarda görev almaya davet ediyoruz” çağrısı yaptı. Komisyon üyeleri, bir yandan barolarla görüşürken bir yandan da gönüllü avukatların eğitimi için hazırlıklarını sürdürüyor.

AVUKATLARA KİTAPÇIK

Komisyon, sandık başlarında görev alacak avukatlara eğitim verecek. Eğitimde oy kullanma ve oy sayımı sırasında nelere dikkat edileceği, itirazların nasıl yapılacağı konusunda bilgi verilecek. Komisyon, sandık başında görev alacak avukatların yararlanması için kılavuz kitapçık da hazırlayacak. Kitapçıkta avukatların yapacağı itirazlara dayanak olacak yasal düzenlemeler yer alacak.
CHP’nin Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek yapılan çalışmaları anlatırken, “İstanbul ve Ankara barolarının da içinde olduğu birçok barodan seçim günü görev almak için başvuran avukatlar var. Biz de gerekli organizasyonu yapıyoruz. Her sandığa bir avukat düşecek. Türkiye’nin her yanından gelen avukatlar o gün vatandaşımızın oyunu koruyacak. Biz 31 Mart’ta oy kullanan seçmenin iradesine sahip çıkacağız. Oy sayım işlemleri tamamlanır tamamlanmaz ıslak imzalı tutanakları alıp sonucunu kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ

Erkek, YSK’nın seçmen listelerini incelediklerini de söyleyerek, “YSK’nın bizimle paylaştığı listeyi 31 Mart seçmen listeleri ile bire bir karşılaştırdık. Olması gerektiği gibi aynı. Önümüzdeki süreçte kesinleşmiş mahkeme kararı olan kısıtlılar ile ölen seçmenler ve cezaevinde bulunanlarla ilgili şerhler düşülecek. 31 Mart’ta oy kullanan seçmen 23 Haziran’da da oy kullanacak. Demokrasiye inanan herkes partisi, siyasi görüşü ne olursa olsun oyunu kullanmalı” dedi. m 

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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