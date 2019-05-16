CHP: Listeler aynı
23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine bir avukat ordusu ile hazırlanan CHP, Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) gelen seçmen listeleri ile 31 Mart listelerinin birebir karşılaştırıldığını da açıkladı.
CHP, 23 Haziran’da yapılacak seçimler de sandık güvenliği için çalışmalara da başladı. “Her sandığa bir avukat” diyerek yola çıkan CHP, seçimlerde adeta bir avukatlar ordusu görevlendirecek. CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu, avukatlara sosyal medyadan, “Sizleri hukukun üstünlüğü ve demokrasimizin geleceği için 23 Haziran’da sandıklarda görev almaya davet ediyoruz” çağrısı yaptı. Komisyon üyeleri, bir yandan barolarla görüşürken bir yandan da gönüllü avukatların eğitimi için hazırlıklarını sürdürüyor.
AVUKATLARA KİTAPÇIK
Komisyon, sandık başlarında görev alacak avukatlara eğitim verecek. Eğitimde oy kullanma ve oy sayımı sırasında nelere dikkat edileceği, itirazların nasıl yapılacağı konusunda bilgi verilecek. Komisyon, sandık başında görev alacak avukatların yararlanması için kılavuz kitapçık da hazırlayacak. Kitapçıkta avukatların yapacağı itirazlara dayanak olacak yasal düzenlemeler yer alacak.
CHP’nin Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek yapılan çalışmaları anlatırken, “İstanbul ve Ankara barolarının da içinde olduğu birçok barodan seçim günü görev almak için başvuran avukatlar var. Biz de gerekli organizasyonu yapıyoruz. Her sandığa bir avukat düşecek. Türkiye’nin her yanından gelen avukatlar o gün vatandaşımızın oyunu koruyacak. Biz 31 Mart’ta oy kullanan seçmenin iradesine sahip çıkacağız. Oy sayım işlemleri tamamlanır tamamlanmaz ıslak imzalı tutanakları alıp sonucunu kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.
OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ
Erkek, YSK’nın seçmen listelerini incelediklerini de söyleyerek, “YSK’nın bizimle paylaştığı listeyi 31 Mart seçmen listeleri ile bire bir karşılaştırdık. Olması gerektiği gibi aynı. Önümüzdeki süreçte kesinleşmiş mahkeme kararı olan kısıtlılar ile ölen seçmenler ve cezaevinde bulunanlarla ilgili şerhler düşülecek. 31 Mart’ta oy kullanan seçmen 23 Haziran’da da oy kullanacak. Demokrasiye inanan herkes partisi, siyasi görüşü ne olursa olsun oyunu kullanmalı” dedi. m
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