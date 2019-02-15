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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.02.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar

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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar

CHP Emek Büroları’nın düzenlediği Sokak Ekonomisi ve Güvencesizler Çalıştayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu konuşmasında "Sokakta esnaflık yapıp hayata tutunanların da hakkını savunmak zorundayız. Zaten temel sorunumuz da görmezlikten geldiğimiz insanların sorunlarına gözlerimizi kapamamızdır. Ama ben bunu aşacağımıza inanıyorum. Bu toplantı bir ilk. Daha önce İstanbul’da kağıt toplanyanlarla ilgili bir çalışma yapmıştık ve onların sorunlarını da gündeme biz getirdik. Bunu da gündeme getiriyoruz ve getireceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP Emek Büroları’nın düzenlediği Sokak Ekonomisi ve Güvencesizler Çalıştayı’nda  Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yapıyor.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satırbaşları:

Karnımız çok acıktığın bir yerde midye, çiğ köfte alıp geçebiliyoruz ama bu insanlar neler yaşıyor görmüyoruz. Aslında gözlerimiz görüyor ama sorunlarını göremiyoruz.

O insanlar hayat mücadelesi veriyor. Bunların tamamını aslında görüyoruz ama o perdenin arkasında neler oluyor, günlük yaşamında neler oluyor bilmiyoruz.

Hepimizin görevi, özellikle siyasetçilerin görevi bu kesime daha yakından bakmaktır. Akşam arkadaşlar bana bir not gönderdiler. Hocalarımız ciddi ciddi araştırmalar yapmış sokak ekonomisi konusunda. Sokak ekonomisi arka planda tartışılır daha çok. Bunu görünür kılmak unvanında halk olan bir parti için zorunluydu. Bugün biz bu çalıştayı yaparak bu sorunu görünür kılmak istiyoruz.

Oturdum bir çalışma yaptım sokak çalışanları ve hortumcu piyasa ekonomisini yaratanlar. Bir tanesi belki günde 12 saat çalışır belki o gün satacağı ürün için borç alır...

13 madde halinde size siyah ve beyaz olarak bu iki kesim arasındaki farkı sayacağım.

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