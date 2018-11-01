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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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01.11.2018 - 21:08, Son Güncelleme:

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar

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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri, Kemal Kılıçdaroğlu, CNN TÜRK canlı yayınında soruları yanıtlıyor. Kılıçdaroğlu, 'Yerel seçimlerde HDP ile işbirliği yapacak mısınız' sorusuna "Biz işbirilği yapacağız ama kiminle? İktidarın uygulamalarından rahatsız olanlarla... Bizim işbirliğimiz A partisi, B partisiyle değil, seçmenle... İşbirliği vatandaş ile yapılır. Doğrudan her vatandaşın oyunu isteyeceğiz." yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme dair merak edilen her şeyi CNN TÜRK canlı yayınında Hande Fırat'la Gece Görüşü programında değerlendiriyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

CHP lideri Kılıçdaroğlundan önemli açıklamalar

HAVALİMANI AÇILIŞA NEDEN KATILMADI?

Biz Cumhuriyet'i Ankara'da kurduk, dolayısıyla Ankara'da kutlanması lazım.

Bitmeyen bir havalimanı açıldı. Neden? Sayın Erdoğan bizim inandığımız şekilde yeterince sahip çıkmıyor Cumhuriyet'e. Tek adam rejimlerinin olduğu yerde Cumhuriyet şeklen vardır. Usulen vardır. Bizim anladığımız anlamda bir Cumhuriyet yoktu orada.

Havalimanı açıldı, maliyeti nedir. Bunu biliyor muyuz? İhale yapıldı, yandaşlar için. Yolcu garantisi verildi. Biz bütün bunlardan rahatsızız. Neden yolcu garantisi veriliyor. 29 Ekim Cumhuriyet bayramı Ankara'da kutlanır. Önce buna uymamız lazım. Bu gelenektir. Devlette gelenek kalmadı. Devleti ayakta tutan kurallardır. siz bütün kuralları yerle bir ediyorsunuz. Devlet hepimizin devleti.

CHP lideri Kılıçdaroğlundan önemli açıklamalar

HAVALİMANININ İSMİ

Havalimanın ismi üzerinde çok durmadım. Bu kadar şaibeli bir yere Atatürk ismini verilmesi uygun değil. Bir sürü insan öldü, kaç kişinin öldüğünü bilmiyoruz. Şu anda o havalanı yapan 31 işçi cezaevinde. Neden hapishanedeler? Siz oraya Atatürk ismini koyacaksınız, bu olmaz.

ANDIMIZ TARTIŞMASI

Türkiye ırk temeline dayalı bir devlet değildir, bir siyasi bilinç devletidir. Irk temelli bir şey yok orda. Eskiden beri okunuyor Andımız. Oturdular çözüm sürecinde bunu kaldıracağız dediler. Bizim ağrımıza giden nokta şu: Erdoğan'ın Danıştay hakimlerini aşağılayarak, küçümseyerek, azarlayarak meydan okuması. Nerede Külliye'de. İnsanın ağırına gidiyor. Normalde Danıştay üyeleri buna tepki göstermesi gerekiyor. Ama hakim çıkıp konuşmaz, kararıyla konuşur. Danıştay kararını vermiştir, gerekçesi sağlam, yerinde bir karardır. O karara uyulması lazım. Danıştay Genel Kurul'unda Erdoğan'ın istediği şekilde karar çıkacaktır, bunu yazın bir kenara.

SEÇİMDE HDP İLE İTTİFAK YAPILACAK MI?

Biz işbirilği yapacağız ama kiminle? İktidarın uygulamalarından rahatsız olanlarla... Bizim işbirliğimiz A partisi, B partisiyle değil, seçmenle... İşbirliği vatandaş ile yapılır. Doğrudan her vatandaşın oyunu isteyeceğiz.

DANIŞTAY'IN 5 YIL SONRA KARAR VERMESİ

İstiklal Marşı'nda ırktan bahsedilmiyor mu? Kimin ırkı bu. Danıştay'ın neden 5 yıl sonra kararı vermesini inanın bilmiyorum, o kadar çok geç kararlar alınıyor ki. Osman Kavala mesela bir yıldır içeride. Devletin tutarlı yönetilidği kanısında değilim. Hangi devletten söz ediyorsunuz. Erdoğan devleti var. Hakim karar verir, fırça atar. Böyle bir devlet yönetimi mi olur ya? Bunlar evrensel hukuka göre karar verir, yanlış da karar verebilir. Ama yargı kararını denetleyen başka kurullar vardır.

ERDOĞAN'IN AÇTIĞI TAZMİNAT DAVALARI

32 tazimnat davası açılmış. 32 davadan kesin olarak kaybettiğim tek dava var. Evet Burhaniye'deki yazlığımı sattım, bunu ödemek için. Götürdüm mahkemenin veznesine yatırdım parayı. Man Adası belgelerinin hepsi doğrudur. O zaman ben niye tazminat ödüyorum? Beni parayla pulla yıldıramazlar. Amaçları benim konuşmamam. 900 bin lira tazminat ödedim, eve sattım ve bir kısmını da borç aldım. CHP'nin kasasından bir kuruş bile para alınmadı. Şahsi hesabımdan ödedim hepsini. Benim de açtığım davalar var. Ben 5 paralık davalar açtım, 5 kuruşluk.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (01.11.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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