CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Fransa açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Fransa'nın 24 Nisan kararı ile ilgili olarak ''Türkiye ile Ermenistan arasındaki sorunların çözümü üçüncü ülkelerin haddini aşan müdahaleleriyle değil, kendi aralarındaki diyalogla mümkündür" dedi.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle "24 Nisan'ı anma günü" ilan etmesine tepki gösterdi.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, 24 Nisan'ı 'Ermeni soykırımını anma günü' ilan etmesi asla kabul edilemez. Türkiye ile Ermenistan arasındaki sorunların çözümü, üçüncü ülkelerin haddini aşan müdahaleleriyle değil, kendi aralarındaki diyalogla mümkündür." ifadelerini kullandı.
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