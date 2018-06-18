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    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Deniz Baykal'a bayram ziyareti

    DHA
    18.06.2018 - 11:20 | Son Güncelleme:

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün Deniz Baykal'a tedavi gördüğü Bilkent'teki Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir bayram ziyareti gerçekleştirdi.

    Ankara’da dün çeşitli toplantılara katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç ile birlikte Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Deniz Baykal’a bayram ziyaretinde bulundu.

    Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Kılıçdaroğlu’nun, Baykal’ın Ramazan Bayramı’nı kutladığı, iki siyasetçinin seçim kampanyası hakkında sohbet ettiği öğrenildi.

    Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun Baykal’ın sağlık durumu hakkında doktorlarından bilgi aldığı belirtildi.

    Baykal, Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinden önce aynı hastanede tedavi olan gazilerle de bayramlaştı.

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlundan Deniz Baykala bayram ziyareti

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlundan Deniz Baykala bayram ziyareti

     

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    Etiketler: bayram ziyareti , son dakika , haberler
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