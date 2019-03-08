CHP lideri Kılıçdaroğlu: Sarıgül'e orayı teklif ettik, 'istemiyorum' dedi

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

GİZLİ İTTİFAK İDDİALARI

(HDP ile ittifak birliktelik var mı? Neden aday göstermedi?) İttifak yok. Onu HDP'ye soracaksınız. Bu vesile ile çağrı da yapayım.

AK Parti'ye, MHP'ye oy veren değerli kardeşlerime de sesleniyorum. Çağdaş bir belediyecilik görmek istiyorsanız, kırsalda yaşayan ve kentte yaşayan vatandaşlar arasında uçurum olmasın istiyorsanız CHP'ye oy vermelisiniz. Tekirdağ'da Hatay'da Aydın'da ne yapıyorsak diğer kentlerde de bunu yapacağız. Yemyeşil bir kent olsun, beton olmasın.

(Ankara ve İzmir'de hiç proje gelmiyor mu?) İstanbul büyükşehir Belediye Başkan adayımız projelerini açıkladı. Ama onlar duymak istemiyorlar projelerimizi. Neler olduklarını da görmek istemiyorlar. Bize ait bütün projeleri yeni kazanacağımız büyükşehir belediyelerinde de hayata geçirmek istiyoruz. Süt kooperatiferi ile anlaşma yapıyoruz. Bütün mahallelere kreş yapacağız. İstanbul'da Sancaktepe'de bir tane kreş yok. Biz alacağız, göreceksiniz bütün mahallelere kreş yapılacak.

(HDP konusu neden gündeme geliyor?) Onlara sormak lazım. Korkuyorlar. Seçmeni korkutarak oy almaya çalışıyorlar. Projelerimizi yarıştırabiliriz. Sayın Özhaseki projeleri yok diyor. Sayın Mansur Yavaş çıkacak ama Özhaseki 'izin aldıktan sonra çıkacağım' diyor. Seni cumhurbaşkanı mı seçiyor, Ankara halkı mı seçiyor?

"PARTİ İÇİNDE SIKINTI YOK"

(Adayları geç açıkladığınızı düşünüyor musunuz?) Eleştiriler samimi değil. Ekrem Bey'i biz ilçe belediyeleri açıklanmadan önce açıkladık. Mansur Bey ise defalarca yazıldı çizildi. İYİ Parti ile işbirliği yaptık. Özel görüşmeler yapıldı. O nedenle ufak tefek gecikmeler olabilir. Parti içinde bir sıkıntı yok.

"HERKESİN HAKKINI SAVUNACAĞIM"

(Kılıçdaroğlu'nun 'Beka sorunu yok' demesi) Beka'yı tanımladığınıza bağlı. 'Terör örgütü var, beka sorunu var' derseniz bu doğru değil. Beka başka bir şeydir. ABD'nin de bizim de Kanada'nın da İngiltere'nin de beka sorunu var. Türkiye terör örgütü karşısında 'beka sorunum var' diyemez. Milletin gözünü korkutmak için beka sorunu getiriyoruz. Türkiye bölgesinin en güçlü en dinamik ülkesidir. Bunları geçiniz. Beka sorunu varsa şu soruyu sormak lazım. 17 yıl önce beka sorunu yoktu şimdi neden var? Kim yarattı bu sorunu? Bu sorunu yaratanlardan bu hesap soruldu mu? Ben mi yarattım bu beka sorununu. Benim ile onların anlayışı farklı. 'Beka' sürekliliği sağlamak demektir. Dışardan ürün alırsanız ekonomik anlamda beka sorununuz var demektir. Kendi askeri fabrikasını yabancı bir ülkeye satan başka bir örnek gösterin bana. Kendi silah fabrikasını yabancı ülkeye satıp bana beka anlatacak. Ne bekası? Sanki 17 yıldır ben yönetiyorum.

Çiftçi perişan vaziyette. Bunları söyleyince Bay Kemal konuşuyor diyor. Elbette konuşuyorum. Biz halkın çıkarlarını savunuyoruz. Bay Kemal, bu ülkede ilk kez sokak ekonomisi diye çalıştay yaptı. Bay Kemal bu ülkede asgari ücret 2200 TL olsun dedi. Bay Kemal olmak kolay değil ama sarayda oturmak kolaydır.

Sarayda oturanın halkla ilişkisi yoktur. 3 bin kişilik koruma ordusuyla geziyorsun. Hani sen halk adamıydın. Badem sütüyle beslenecek beyefendi. Kibir abideleri Türkiye'nin kaderini çizmeye çalışıyor. Yanında bir de yandaşı var. İstediğinizi söyleyin, ben bu ülkede herkesin hakkını savunacağım.

CHP NEDEN SAĞCI ADAY GÖSTERDİ? CHP SAĞA MI YÖNELİYOR?

Taşeronların hakkını savunmak sağcılık mı solculuk mu? Emekliye iki ikramiye istemek sağcılık mı solculuk mu? Biz halktan yana politika güdüyoruz. Sağ sol kavramları 1700'lü yılların kavramları. 21. yüzyılın sorunları 18. 19. yüzyıl düşüncesiyle çözülemez.

Artık halkı savunmak, fakirin yanında olmak, gelir dağılımını eşitlemek bizim görevimiz. Bu sadece bizde değil tüm dünyada üç aşağı beş yukarı böyle. Geldiğimiz süreç demokrasiden yana olanlar ve karşı olanlar sistemidir. Cumhurbaşkanıyım diyorsa 82 milyonun Cumhurbaşkanı olmalıdır. Ülkenin yarısı olan vatandaşlara terörist muamelesi çekebilir, terörist diyebilir mi?

Geri adım atmam. Atamam. Atarsam kendimi inkar etmiş olurum. Geri adımı o atacak. Herkes perişan, gidin sorun. Bana oy verseler de vermeseler de haklarını savunacağım.

SARIGÜL'E EYÜP'Ü TEKLİF ETTİK, 'İSTEMİYORUM' DEDİ

DSP’yi hiç eleştirmeyeceğim. Bir siyasal parti. Tercihlerine saygı duyarım. Ben tüm ülkücüleri seviyorum. Kendi ülkenizin çıkarlarını savunuyorsunuz, örgütlü bir toplumu, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini savunuyorsunuz. Bu bağlamda ben de ülkücüyüm.

DSP’ye giden arkadaşlarım var etik bulmuyorum. Kendi tercihleridir. Sarıgül’e Eyüp Belediye Başkan adaylığını verelim dedik. ‘İstemiyorum’ dedi. Kendi takdiridir. Herkes şunu çok iyi bilmeli bir kişi başarılı ise… İmamoğlu Beylikdüzü Belediye başkanımızdı… Yoksa ben aynı belediyeye aday olayım… Bir şey çıkmaz.

İstanbul'u alacağız, Ankara'yı, Bursa'yı, Mersin'i alacağız.

KILIÇDAROĞLU, OLAĞANÜSTÜ KURULTAY OLURSA ADAY OLACAK MI?

O zaman göreceğiz. Bu kadar sorun varken, hangi vatandaş CHP kurultay yapacak mı yapmayacak mı diye düşünür. Vatandaşların böyle bir derdi yok. CHP kurultay yapsa ne olur yapmasa ne olur. Yeri zamanı gelir, yaparız kurultay. Biri genel başkan olur. Normal bunlar.

AKP'de bir kişi konuşuyor. Ya arkadaş sen belediye başkanı mı olacaksın. Bırak belediye başkanları konuşsun. Ankara'ya Kayseri'den adam ithal ettiler.

Ekrem İmamoğlu kendisini Beylikdüzü'nde kanıtladı. Beylikdüzü'ne gitsin de yeşil alan neymiş görsün. Beyefendi önce sarayın dışına çıkacak, yoksul mahalleleri görecek. Önceden ayarlıyorlar, sanki halkın içindeymiş gibi. 3 bin kişilik koruma ordusuyla gezen kişi bu ülkeye bir fayda getiremez.

KADINLAR GÜNÜ MESAJI

Tüm kadınların mutlu olmasını isterim. Mutluluk kadınların hakkıdır. Ekonomik krizin tüm yükünü taşıyorlar. Bir babanın çocuğuna harçlık veremez durumda olması, annenin yemek veremez durumda olması acıdır. Yüz binlerce ev var böyle. Bunu aşılması lazım. Türkiye iç dinamizmini tekrar harekete geçirmek durumundadır. Her alanda üretmek durumundadır. Kadın-erkek eşitliğini sağlamak durumundadır.

Kadın haklarında geriye doğru bir gidiş var. Kadına şiddet çok fazla. Ekonomik krizin yükünü çeken kadınlar şiddetin de yükünü çekiyorlar.

Sandığa gidecek bütün kadın arkadşalarıma sesleniyorum. Çocuğunuzu düşünüyorsanız, CHP'li belediyeleri düşünün diyorum onlara.