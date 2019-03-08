CHP lideri Kılıçdaroğlu Kanal D'de
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal D'de 'Seçim Özel' programında Buket Aydın'ın sorularını yanıtlıyor.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:
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(HDP ile ittifak birliktelik var mı? Neden aday göstermedi?) İttifak yok. Onu HDP'ye soracaksınız. Bu vesile ile çağrı da yapayım. AK Parti'ye MHP'ye oy veren kardeşlerime de seslenmek isterim.
(HDP konusu neden gündeme geliyor?) Onlara sormak lazım. Korkuyorlar. Seçmeni korkutarak oy almaya çalışıyorlar. Projelerimizi yarıştırabiliriz.
(Adayları geç açıkladığınızı düşünüyor musunuz?) Eleştiriler samimi değil. Ekrem Bey'i biz ilçe belediyeleri açıklanmadan önce açıkladık. Mansur Bey ise defalarca yazıldı çizildi. İYİ Parti ile işbirliği yaptık. Özel görüşmeler yapıldı. O nedenle ufak tefek gecikmeler olabilir. Parti içinde bir sıkıntı yok.
Ayrıntılar geliyor...
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