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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
30.03.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

CHP lideri Kılıçdaroğlu Eskişehir’de konuştu

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CHP lideri Kılıçdaroğlu Eskişehir’de konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu iş birliğinin, bu ittifakın Türkiye'nin geleceği açısından son derece değerli bir çaba olduğunu bütün milletin bilmesi lazım. Evet farklı partileriz biz, evet farklı görüşlerimiz var ama demokrasi konusunda, üretme konusunda, birlikte yaşama konusunda, 82 milyonu kucaklama konusunda ortak paydamız var ve biz bu ortak paydamızı ne kadar büyütürsek o kadar güzel olacak." dedi.

Kılıçdaroğlu, Eskişehir'de bir otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, Türk halkının sandık başına gideceği yerel seçime hazır olduklarını belirtti.

"İYİ PARTİ İLE İŞ BİRLİĞİ YAPTIK, SAADET PARTİSİ İLE DİRSEK TEMASIMIZ VAR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile iş birliği yaptıklarını, Saadet Partisi'yle de dirsek temaslarının olduğunu hatırlattı.

Bazı yerlerde belediye başkan adayı çıkarmadıklarını, Saadet Partisi'ne destek verdiklerini, İYİ Parti'yle de bazı yerlerde büyükşehir belediye başkanlığı için aday çıkarmadıklarını anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar da bize destek veriyorlar. Bu iş birliğini niçin yapıyoruz? Amacımız ne? Amacımız şu; bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, bu ülkede tam anlamıyla bir demokrasi olsun, herkes huzur içinde yaşasın, herkes üretsin, alın teri döksün ve karşılığını alsın, birlik olsun, beraberlik olsun. Bu ülkede adalet, hak, hukuk olsun. Bu iş birliğinin, bu ittifakın Türkiye'nin geleceği açısından son derece değerli bir çaba olduğunu bütün milletin bilmesi lazım. Evet farklı partileriz biz, evet farklı görüşlerimiz var ama demokrasi konusunda, üretme konusunda, birlikte yaşama konusunda, 82 milyonu kucaklama konusunda ortak paydamız var ve biz bu ortak paydamızı ne kadar büyütürsek o kadar güzel olacak. Bizim başka bir şey istediğimiz yok.

"BU SEÇİMLERDE FARKLI BİR STRATEJİ İZLEDİK"

Hiçbir zaman vatandaşı "Neden şu partiye oy verdin?" diye eleştirmediğini, zaten böyle bir hakkının da olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Ama benim istediğim şu; bütün bu karalama kampanyalarına rağmen halkın sağduyusuna, ferasetine güveniyorum. Görüyor sonunda, değerlendiriyor, oturup konuşuyor arkadaşlarıyla. Esnaf da sanayici de muhtar da sivil toplum örgütleri de ziraatçı da çiftçi de herkes oturup bir düşünüyor, konuşuyor, 'Bir şey var burada' diyor. 'İyi insanlar, gidip oyumuzu vereceğiz.' 'Aman vermeyin sakın ha.' Niye vermeyeyim?" değerlendirmesinde bulundu.

Yerel seçimlerin kendine özgü koşulları olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Yerel seçimlerde vatandaş doğrudan doğruya belediye başkanını, hizmetlerini görür, ona tanık olur zaten. Biz bu seçimlerde farklı bir strateji izledik. Çok önemli bir stratejiydi. Bir ilçede başarılı bir CHP'li belediye başkanı var ve başarılıysa, başarısını kanıtlamışsa, bütün belde halkı da 'Evet bu başarılıdır' demişse, bütün siyasi görüşlerin hepsinin ortak görüşü haline gelmişse o belediye başkanını aldık dedik ki 'Sen büyükşehir belediye başkan adayı olacaksın.' Ekrem İmamoğlu böyle oldu. Beylikdüzü'nü pırıl pırıl bir kent haline dönüştürdü, bir kimlik kazandırdı, şimdi İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı. Allah'ın izniyle seçilecek, göreceksiniz."

Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da da Mansur Yavaş için karalama kampanyaları yapıldığını öne sürerek, "Seçimlere girmek serbest ama seçimi kazanmak yasak. Niçin? Mansur Yavaş seçimi kazanırsa ben başlatmayacağım.' Kim oluyorsun sen? Kendini hukukun üstünde mi görüyorsun? Demokrasinin üstünde mi görüyorsun? Milli iradenin üstünde mi görüyorsun? Mansur Yavaş da Ankara'yı kazanacak, Ankaralılara hizmet edecek, bu kadar basit." diye konuştu.

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