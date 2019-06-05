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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
05.06.2019 - 18:11, Son Güncelleme:

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Demokrasi kültürünü bu ülkeye getirmek zorundayız

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CHP lideri Kılıçdaroğlu: Demokrasi kültürünü bu ülkeye getirmek zorundayız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim, bu ülkenin vatanseverleri olarak bir görevimiz var. Biz, cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak zorundayız. Biz, güzel ülkemizde gelişmiş ülkelerin standartlarını taşıyan bir demokrasiyi ve demokrasi kültürünü bu ülkeye getirmek zorundayız." dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Daha sonra, il başkanlığının bulunduğu sokakta seçim otobüsünün üzerine çıkarak vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Bizim, bu ülkenin vatanseverleri olarak bir görevimiz var. Biz, cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak zorundayız. Biz, güzel ülkemizde gelişmiş ülkelerin standartlarını taşıyan bir demokrasiyi ve demokrasi kültürünü bu ülkeye getirmek zorundayız. Bu amacın gerçekleşmesinde en büyük katkıyı sizler vereceksiniz. Beraber, birlikte yapacağız bunu." diye konuştu.

Demokrasiye ulaşmanın ve onu savunmanın kolay olmadığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Demokrasi için de mücadele etmek kolay bir olay değildir. Yeri geldiğinde demokrasi için mücadele edenler, bedel ödemişlerdir ama bizler, çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakacaksak, huzur içinde yaşayacağımız bir Türkiye’yi bırakacaksak, bütün dünyada 'Evet Türkiye’de demokrasi var ve demokrasi mücadelesi var.' dedirteceksek, birlikte çalışmak zorundayız. Benim sözün sadece CHP’ye oy veren vatandaşlara değil, demokrasi bizden farklı düşünen herkes için gerekli bir kuraldır. Ben nasıl onun düşüncelerine saygı göstereceksem, onun da düşüncelerini özgürce savunabileceği bir rejimi savunuyorsam, o da benim için aynı şeyleri düşünmelidir." ifadelerini kullandı.

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU'NDAN KÖY ZİYARETİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şile'nin Kabakoz köyüne ziyarette bulundu.

Kılıçdaroğlu, 750 yıllık geçmişi olan Kabakoz köyüne gidişinde, yol üstünde bazı vatandaşlarla selamlaştı.

Köyde Yüksel ailesinin evinde bir süre kalan Kılıçdaroğlu, daha sonra köy meydanındaki kıraathanede Kabakoz sakinleriyle bir araya geldi.

Kabakoz Muhtarı Timur İzmir ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, daha sonra köyden ayrıldı.

Kılıçdaroğlu'na CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'li belediye başkanları ve milletvekilleri eşlik etti.

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