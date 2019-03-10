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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANTALYA (AA)
10.03.2019 - 13:56, Son Güncelleme:

CHP lideri Kılıçdaroğlu Antalya’da konuştu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Birey olarak sorumluluğumuz, gerçekleri geniş kitlelere aktarmaktır. Bunları aktarırsak Türkiye'nin nereden nereye geldiğini, hangi açmazlarla karşı karşıya olduğunu da aktarmış oluruz." dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Antalya programı kapmasında Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları ile bir araya geldi.

Antalya'nın güzel ve büyük bir kent olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, böyle bir kenttin, büyükşehir belediye başkanına ayrı sorumluluklar yüklediğini söyledi.

Antalya'nın çok daha geniş kitlelere tanıtılmasının şart olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, kenti uluslararası vizyona taşıyacak bir belediye başkanının görevde olması gerektiğini kaydetti.

Antalya'nın aynı zamanda bir tarım kenti olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Antalya'da binlerce insan üretiyor, buraya gelen binlerce turistin karnını doyuruyor, burada üretilenler başka ülkelere de gidiyor. Bu durumda çiftçinin kazanması ve daha çok üretmesi lazım. Ama Türkiye tarım alanında özellikle üretimden büyük ölçüde koparıldı. 2018'de Yunanistan'dan pamuk ithal ettik. Buğday, tütün ithal ettik. Tarımsal alan büyüklüğümüz Yunanistan'ın on katı."

Son 8 yılda hayvancılıkta da Türkiye'nin geriye gittiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kendi çiftçisini desteklemesi gerektiğini belirtti.

Burada sadece belediye başkanının değil, tüm sivil toplum örgütlerinin, meslek kuruluşlarının ve her bireyin sorumlulukları olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Birey olarak sorumluluğumuz, gerçekleri geniş kitlelere aktarmaktır. Bunları aktarırsak Türkiye'nin nereden nereye geldiğini, hangi açmazlarla karşı karşıya olduğunu da aktarmış oluruz." diye konuştu.

"TÜRKİYE HOŞGÖRÜNÜN EGEMEN OLDUĞU BİR ÜLKEDİR"

Türkiye'de son günlerde herkesin terörist ilan edildiğini öne süren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Öyle bir noktaya geldik ki hal esnafı terörist oldu, kışlık soğanı stoklayan terörist oldu. Pek çok vatandaş terörist oldu. Şu akla bak. Yurt dışından gelen turistler de öyle anlaşılıyor ki terörist olacak. Orada birtakım toplantılara katılan turistleri, buraya geldiğinde yakalayacağız, karakola götüreceğiz. Almanya'daki, Fransa'daki, İngiltere'deki, Amerika'daki toplantılara kimler katıldı, kimler katılmadı. Bunu tespit edeceklermiş, eğer o toplantılara katılan birisi varsa buraya geldiği zaman hemen yakalayıp, karakola götüreceklermiş. Allah akıl fikir versin. Sen barışı, huzuru, birlikte yaşamayı ne zaman unuttun. Elin adamından sana ne? Hadi sen Türkiye'deki hal esnafını terörist ilan ettin, Alman'dan, Fransız'dan, Amerikan'dan ne istiyorsun? Şimdi onlar 'Türkiye'ye gitmeyin' diye propaganda yapıyorlar. Oysa Türkiye bütün dünyaya açıktır, hoşgörünün egemen olduğu bir ülkedir."

"VATANDAŞA HESAP VERECEKSİNİZ"

Belediye başkan adaylarından beklentilerini sıralayan Kılıçdaroğlu, öncelikle yaptıkları her harcamanın hesabını vermelerini istedi.

Hangi projeye ne kadar harcandığı, projenin hangi gerekçelerle yapıldığını vatandaşa anlatmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, "Nereye, ne kadar harcıyorsunuz, bunu kimlerle yapıyorsunuz, hesabını vereceksiniz. Bu para halkın parası. Bunları yaparsanız demokrasi güçlenecek. Demokrasinin çıkış noktası ödediğin verginin nereye harcandığını sormakla başlar. Bunu soruyorsanız o ülkede demokrasi vardır. Biz hesap vereceğiz ki vatanda da paraların nerelere harcandığını bilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yapılacak her projede mahalle muhtarlarının, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin görüşlerini almalarını isteyen Kılıçdaroğlu, kent ile kırsal arasında sağlıklı bir gelir düzeyi farkının sağlanması gerektiğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu, belediye başkan adaylarının seçildikten sonra tüm insanları kucaklaması ve eşit davranmasını gerektiğini vurguladı.

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