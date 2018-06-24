Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

    Hürriyet Haber
    24.06.2018 - 11:19 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki Arjantin Ortaokulu'nda oyunu verdi.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • CHP lideri Kılıçdaroğlu oyunu kullandı
    • CHP lideri Kılıçdaroğlu oyunu kullandı
    • CHP lideri Kılıçdaroğlu oyunu kullandı
    • CHP lideri Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

    CHP lideri Kılıçdaroğlu oy kullandıktan sonra şu açıklamayı yaptı:

    "Ankara'da ben, eşim ve oğlum az önce oylarımızı kullandık. Genel merkezde arkadaşlarım çalışıyorlar. Türkiye'nin değişik illerinde görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız var. Türkiye'nin genelinde şu ana kadar ciddi bir sorunla karşılaşmadık ama bazı bölgelerde ciddi şikayetler geliyor. Milletvekili arkadaşlarım sorunu çözmek için ellerinden geleni yapıyorlar. 

    Belki bugün öğleden sonra parti sözcümüz basına daha ayrıntılı açıklama yapacak. Bütün kamu görevlilerine açık ve net çağrıda bulunuyorum. Lütfen devlet memuru olduğunuzu unutmayınız. Bir siyasi partinin memuru değilsiniz. Devletin bekası için çalışmak zorundasınız. Birilerinin baskısı altında kalmayınız. Bu konuda gelen şikayetler var. Özellikle doğu, güneydoğudan gelen şikayetler var.

    Sandıktaki arkadaşlarımız görevlerini yaptıkları sürece demokrasi konusunda bir kaygımız olmayacaktır. Öğleden sonra arkadaşlar basın ile daha farklı bilgiler paylaşacaklar."

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

    Etiketler: secim2018 , kemal kılıçdaroğlu , 24 haziran seçimleri , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri