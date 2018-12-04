CHP kulislerinde yeni iddia! Düğümü o isim çözecek
CHP ve İYİ Parti arasında işbirliği görüşmelerinin tıkanmasına neden olan Ankara’da, düğümün Cengiz Topel Yıldırım üzerinde çözülmesi için çalışma yürütüldüğü öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre 29 Kasım Perşembe günü Yıldırım, İYİ Parti Genel Merkezinden çıkarken görüldü. Yıldırım’ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştüğü öğrenildi. Bu ziyaretin, Ankara’da yerel seçime ilişkin işbirliğinde yaşanan tıkanıklığı çözecek formülle ilgili olduğu bildirildi. Akşener’in, Yıldırım’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına yeşil ışık yaktığı kulislerde konuşuluyor.
CHP YAVAŞ’I ÖNERMEDİ
CHP ve İYİ Parti’nin işbirliğine ilişkin bu güne kadar yürüttüğü görüşmelerde, tahmin edilenin aksine Ankara için Mansur Yavaş isminin gündeme gelmediği, Yıldırım’ın isminin ise masaya konulduğu iddia ediliyor. Bu gelişme nedeniyle İYİ Parti yönetimi, Yıldırım ile görüşme ihtiyacı duyduğu öne sürülüyor. Görüşmenin, o tarihte Almanya’da olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde yapıldığı ve Yıldırım’ın görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu’na bilgi verdiği kaydedildi.
KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞÜYOR
Yıldırım’ın, Kılıçdaroğlu ile zaman zaman bir araya gelerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı ile ilgili değerlendirmeler yaptıkları biliniyor. Son alarak da Yıldırım, 1 Aralık Cumartesi günü Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiği öğrenildi.
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