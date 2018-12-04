CHP kulislerinde yeni iddia! Düğümü o isim çözecek

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Rifat BAŞARAN/ANKARA
04.12.2018 - 12:37, Son Güncelleme:

CHP kulislerinde yeni iddia! Düğümü o isim çözecek

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
CHP kulislerinde yeni iddia! Düğümü o isim çözecek

CHP ve İYİ Parti arasında işbirliği görüşmelerinin tıkanmasına neden olan Ankara’da, düğümün Cengiz Topel Yıldırım üzerinde çözülmesi için çalışma yürütüldüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre 29 Kasım Perşembe günü Yıldırım, İYİ Parti Genel Merkezinden çıkarken görüldü. Yıldırım’ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştüğü öğrenildi. Bu ziyaretin, Ankara’da yerel seçime ilişkin işbirliğinde yaşanan tıkanıklığı çözecek formülle ilgili olduğu bildirildi. Akşener’in, Yıldırım’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına yeşil ışık yaktığı kulislerde konuşuluyor.

CHP YAVAŞ’I ÖNERMEDİ

CHP ve İYİ Parti’nin işbirliğine ilişkin bu güne kadar yürüttüğü görüşmelerde, tahmin edilenin aksine Ankara için Mansur Yavaş isminin gündeme gelmediği, Yıldırım’ın isminin ise masaya konulduğu iddia ediliyor. Bu gelişme nedeniyle İYİ Parti yönetimi, Yıldırım ile görüşme ihtiyacı duyduğu öne sürülüyor. Görüşmenin, o tarihte Almanya’da olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde yapıldığı ve Yıldırım’ın görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu’na bilgi verdiği kaydedildi. 

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞÜYOR

Yıldırım’ın, Kılıçdaroğlu ile zaman zaman bir araya gelerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı ile ilgili değerlendirmeler yaptıkları biliniyor. Son alarak da Yıldırım, 1 Aralık Cumartesi günü Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiği öğrenildi.

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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