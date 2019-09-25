CHP komisyon kurdu
CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine, iktidar partisi tarafından önceki gün kendilerine sunulan 1. Yargı Paketi’ni incelemek için Grup Başkanvekili Engin Özkoç başkanlığında komisyon kurdu.
Komisyonda, CHP’nin Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ile Meclis Adalet Komisyonu üyesi milletvekilleri yer aldı. Komisyon ilk toplantısını dün TBMM’de yaptı. Komisyon düzenlemeleri incelerken, TBMM’nin açılacağı 1 Ekim tarihine kadar AK Parti ile de periyodik görüşmeler yapılacağı öğrenildi. Özkoç, “AK Parti’ye yapacağımız uyarılar doğrultusunda taslakta düzeltmeler olursa sıkıntı yok. Ama olmazsa, çalışmalarımızı kamuoyu ile net şekilde paylaşacağız” dedi. Özkoç, masaya otururken iki kırmızı çizgileri olduğunu dile getirirken, bunların ‘uyuşturucu suçlarının af kapsamına alınmaması ve kadına şiddet suçlularına iyi hal indirimi sağlanmaması’ olduğunu söyledi. CHP, AK Parti’ye darbe hukukundan arındırılmış yeni bir anayasa önerisini de iletecek. Bu çerçevede CHP İstanbul Milletvekili Prof. İbrahim Kaboğlu başkanlığında, diğer siyasi partilerin de olduğu bir komisyon alternatif anayasa çalışması yürütüyor.
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