CHP Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Öztunç kimdir?
CHP'nin 31 Mart 2019'da yapılacak mahalli idareler seçiminde, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Öztunç oldu. Bu gelişmenin ardından Ali Öztunç'un biyografisi, internette en çok araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Peki, CHP Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Öztunç kimdir? İşte, Ali Öztunç'un biyografisi...
Almanya / Hofgeismar - 1976, Nasır, Hatice. Gazeteci - Yazar;
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü bitirdi.
Uzun yıllar Kanal D, Show TV, Habertürk gibi televizyonlarda çalıştı. Vatan ve Habertürk gazetelerinde muhabir, haber müdürü ve Ankara temsilciliği görevlerinde bulundu. TBMM CHP Grubu Basın Müşavirliğinin ardından RTÜK Üyeliği yaptı. Çok sayıda ulusal ve uluslararası gazeteci örgütünden ödül aldı. Afganistan ve Irak savaşlarında yaşadıklarını anlatan En Son Umutlar Ölür isimli ilk kitabından sonra Aşık Mahzuni Şerif'in hayatını anlatan Devr-i Mahzuni isimli kitabı yayımlandı.
İngilizce ve az düzeyde Almanca bilen Öztunç, evlidir.
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