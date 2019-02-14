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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli) (DHA)
14.02.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

CHP İzmit Başkan Adayı Hürriyet, TBMM Başkanlık Divanı divan katip üyeliğinden istifa etti

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CHP İzmit Başkan Adayı Hürriyet, TBMM Başkanlık Divanı divan katip üyeliğinden istifa etti

CHP Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı divan katip üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

CHP Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit'te partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Fatma Kaplan Hürriyet, toplantıda TBMM Başkanlık Divanı divan katip üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Hürriyet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın henüz istifa etmemesinin Anayasa'nın tarafsızlık ilkesine gölge düşürdüğünü savunarak, "Binali Yıldırım, meclis başkanının uzun bir süre üzerine el basarak yemin ettiği Anayasa'nın, tarafsızlık ilkesine ve hükmüne karşı gelerek meclis başkanlığı görevinden istifa etmedi. Adaylığı açıklandığı dakikadan itibaren normalde meclis başkanlığı görevini sürdüremez ve istifa etmesi gerekiyordu. Bunun gerekliliği de Anayasamızın 94'üncü maddesinden ileri geriyor. Başkanın veya başkan vekilinin herhangi bir yere adaylığıyla ilgili herhangi bir problem yok, herkes her yere aday olabilir. Ancak meclis başkanının ve başkan vekillerinin hiçbir şekilde kendi partisi de dahil olmak üzere bir siyasi toplantıya katılması, bu adaylığı görevinden istifa etmediği sürece ne yazık ki tarafsızlık ilkesini ihlal etmiş oluyor" dedi.

'ŞAHSİ ARACIMLA ADAYLIK ÇALIŞMALARINI YÜRÜTÜYORUM'

TBMM Başkanlık Divanı divan katip üyeliğinden istifa etme zorunluluğu olmamasına rağmen seçime gölge düşmemesi için istifa etmeyi gerekli duyduğunu söyleyen Hürriyet, sözlerine şöyle devam etti:
"Anayasa'nın 94'üncü maddesine dayanarak istifa etme zorunluluğum olmamasına rağmen, adaylığım ilan edildiğinden bu yana devletin bana vermiş olduğu hiçbir imkanı kullanmadım. Çünkü adaylık çalışmaları sonuçta bir partiyi ilgilendiren çalışmalar, bizlerin şahsi çalışmalarını ilgilendiriyor. Dolayısıyla katip üye olmam nedeniyle devletin bana tahsis etmiş olduğu makam aracı var, o aracı da adaylığım açıklandığı günden bu yana kullanmadım. Makam aracını otoparka çektik. En başından beri kendi şahsi aracımla adaylık çalışmalarını yürütüyorum. Onun dışında zaten bir meclis başkanında olduğu gibi imkanlar ve haklar bizlerde yok. Ona rağmen biz dedik ki hem kul hakkını, yetim hakkını gözetmek adına istifa zorunluluğumuz olmamasına rağmen, bu tartışmaların hiçbir zaman ortasında olmamamıza rağmen biz milletimizin aklında kum zerreciği kadar şüphe kalsın istemiyoruz. Hiçbir vatandaşımızın devletin imkanlarını kullanarak seçime girdiğimizi düşünmesini istemiyoruz. Kırmızı plakalı aracı kendi partimizin siyasi yarışında zaten kullanmadık. Halkın cebinden çıkan her kuruş verginin hesabını sorma, verilen vergilerin nereye harcandığını sorgulama gibi bir sorumluluğumuz var bizim. Bu sorumluluk bizim üzerimizdeyken de yasal olmasına rağmen divan katip üyesi olarak milletimize karşı sorumluluğumuzu gözardı edemezdik. Bu sebepten de aday olduğumuz andan itibaren bunun da bilincinde olarak hareket ettik. Şimdi de bu bilinçle, aynı anlayışla vatandaşımızın, halkımızın kimsenin aklında ufacık bir şüphe kalmaması açısından, TBMM Başkanlık Divanı divan katip üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyuna duyurmak istiyorum. Bunun da en azından bir duruş, en azından ilkesel bir tavır sergilemek vatandaşımıza karşı manevi yönden, vicdani yönden, ahlaki yönden, siyasi etik yönünden yasal zorunluluğumuz olmamasına rağmen halka hesap verme sorumluluğumuz gereği ve dürüstçe yolumuza devam edelim diye istifa ediyorum."

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