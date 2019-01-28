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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.01.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer kimdir?

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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer kimdir?

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, halihazırda Seferihisar Belediye Başkanı olan Tunç Soyer oldu. Bu gelişmenin ardından Tunç Soyer'in kim olduğu ve biyografisi merak konusu oldu. Peki, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer kimdir?

Tunç Soyer'in biyografisi, CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasının ardından araştırılmaya başladı. 2009'dan bu yana Seferihisar Belediye Başkanı olan Tunç Soyer şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi için aday oldu. İşte, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in biyografisi...

1959 yılında Ankara’da doğdu. Çocukluğundan itibaren İzmir’de yaşadı. Bornova Anadolu Lisesi’ni ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni iyi dereceyle bitirdi. Biri İsviçre Webster Koleji’nde “Uluslararası İlişkiler” diğeri ise Dokuz Eylül Üniversitesi’nde “Avrupa Birliği” alanlarında olmak üzere iki yüksek lisans yaptı.

Üniversite yıllarında Ankara Sanat Tiyatrosu’nda oyuncu ve yönetmen asistanı, Türk Haberler Ajansı’nda da muhabir olarak çalıştı.

Aynı yıllarda İngela Bendt ve James Downing’in mülteci kamplarında Filistin’li kadınların dramını anlatan “Geri Döneceğiz” isimli kitabını Türkçe ‘ye çevirdi.

Eğitimini tamamladıktan sonra turizm sektöründe çalışmaya başladı. Beş yıl boyunca turizm sektöründe görev aldı ve sektörün önde gelen tesislerinde genel müdürlük yaptı. 1991 yılında şirketiyle Seferihisar’da bir tatil köyü kurarak dokuz yıl boyunca yönetti.

Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı’nda yedi yıl boyunca yönetim kurulu üyeliği, ardından üç yıl boyunca Başkanlık görevi yürüttü.

2003 yılında Avrupa Birliği’nden İzmir’e temin edilebilecek mali kaynaklar konusunda hazırladığı raporunu dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina’ya sundu ve teklifini kabul ederek Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı olarak çalışmaya başladı.

2004-2006 yılları arasında İzmir Ticaret Odası’nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı.

2006 yılında Dışişleri Bakanlığı tarafından EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği görevi verildi.

2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden Seferihisar Belediye Başkanı seçildi.

Belediye başkanlığının ilk yılında uluslararası yerel kalkınma modeli Cittaslow (Sakin Şehir) hareketini Türkiye’ye taşıdı ve ülkeye yayılmasını sağladı.

2013 yılında merkezi İtalya’da bulunan Cittaslow Birliğinin Genel Başkan Yardımcılığı’na getirildi.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden ikinci kez Seferihisar Belediye Başkanı seçildi.

Mayıs 2014’te Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi.

Evli ve iki kız çocuk babası olan Tunç Soyer çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.

 

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