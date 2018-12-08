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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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08.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

CHP- İYİ Parti'den yeni formül

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
CHP- İYİ Parti'den yeni formül

CHP ve İYİ Parti arasında yürütülen yerel seçimlerde işbirliği müzakerelerini sonuca bağlayacak görüşmenin bu akşam İstanbul’da yapılacağı öğrenildi. Bir aksilik olması halinde iki lider pazar sabahı kahvaltıda buluşacak. Görüşmede, müzakereleri kilitleyen üç il ile ilgili yeni formüller masada olacak.

CHP Parti Meclisi toplantısının ardından dün KKTC’ye giden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, hafta sonu Muğla’da partisinin düzenlediği Doğa Hakları Çalıştayı’na katılması planlanmıştı. Ancak son anda Kılıçdaroğlu, Muğla programını iptal etti. Kılıçdaroğlu, dün KKTC’den Ankara’ya döndü. Akşener ise dün Kocaeli’deydi. Akşener’in de bu programın ardından İstanbul’a geçeceği belirtildi. Gün içinde CHP Genel Merkezi’nde bazı görüşmeler yapacak olan Kılıçdaroğlu’nun akşam saatlerinde İstanbul’a giderek Akşener ile bir araya gelmesi planlanıyor. Ancak iki liderin görüşeceği adres açıklanmadı.

İKİ LİDER KARAR VERECEK

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın yürüttüğü teknik müzakereler Ankara, Antalya ve Mersin illerinde tıkanmıştı. Tezcan, bu üç kentte CHP’nin kendi adayıyla girmesini, İYİ Parti’nin CHP’li adayı desteklemesi konusunda direnmişti. Bunun üzerine Tezcan, raporunu Kılıçdaroğlu’na sunarak görevini CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’ya devretmişti. Salıcı ve Aydın’ın geçen hafta yaptığı bir dizi görüşmeden yeni bir formül çıktı. İki lider görüşmede bu yeni formül üzerine konuşarak işbirliğinin hayata geçip geçmeyeceğine karar verecek.

ANKARA İÇİN YENİ İSİM

İşbirliği görüşmelerinde krizi çözecek yeni formüle göre iki parti arasında krize neden olan üç kentten Ankara’da, CHP’li bir adayın İYİ Parti’den seçime girmesi öngörülüyor. Yeni formül bugüne kadar konuşulanlar dışında yeni bir ismi de gündeme getirdi. İYİ Parti’den seçime girecek isimler arasında Dr. Metin Özarslan adı öne çıktı. Özarslan’ın ismi daha önce CHP Mamak Belediye Başkan adayı olarak da geçmişti. Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı olan Özarslan, Ankara Üniversitesi Ankara Çalışmaları, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde de (ANKAMER) Danışman olarak görev yaptı. Özarslan, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde görev yapıyor.

ANTALYA CHP’DE KALDI

İki parti arasında krize neden olan Mersin için İYİ Parti mevcut Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ı aday olarak açıkladı. Burada CHP’nin de kendi adayını çıkarabileceği konuşuluyor. Antalya’da ise CHP’li adayın destekleneceği belirtiliyor.

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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