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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.01.2019 - 16:29, Son Güncelleme:

CHP-İYİ Parti ittifakından son kulis bilgileri

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CHP-İYİ Parti ittifakından son kulis bilgileri

CNN Türk muhabiri Ünal Kaya, CHP-İYİ Parti ittifakında son kulis bilgilerini paylaştı. Buna göre, anlaşılan büyükşehir sayısı 23’e çıktı. Kahramanmaraş ve Malatya CHP’ye bırakıldı. En sıkıntılı yer ise Ankara’nın Etimesgut ve Gölbaşı ilçeleri. Eğer sorun çözülmezse liderlerin devreye girmesi bekleniyor.

Ünal, CNN Türk canlı yayınında şunları paylaştı: 

KAHRAMANMARAŞ VE MALATYA CHP'YE BIRAKILDI 

Öncelikli olarak ittifak kapsamındaki il sayısının 50 olduğunu ifade edelim. İlk etapta 21 büyükşehirde anlaşma sağlanmıştı. Geçtiğimiz hafta yoğun bir trafik vardı. Peş peşe görüşmeler yapılmıştı. Görüşmelerin bugün de yarın da devam etmesini bekliyoruz. Anlaşılan büyükşehir sayısı 23’e çıktı. Kahramanmaraş ve Malatya CHP’ye bırakıldı.

Hala görüşmelere konu olan bazı illerle birlikte 15-16 il CHP’de, 10-12 il de İYİ Parti’de olacağı konuşuluyor.

KEPEZ CHP'DE, AKSU İYİ PARTİ'DE KALDI

En büyük sorunların yaşandığı noktalarsa ilçeler oldu. İllere yönelik görüşmeler sürüyor. Artık ilçeler bağlamında değerlendirmeler söz konusu. Özellikle Ankara ve İstanbul ilçeleri için partililer büyük mesai harcanıyor. Antalya Kepez’de bir sıkıntı yaşanıyordu. Son görüşmelerde Kepez sıkıntısı aşıldı. Kepez CHP’ye bırakıldı. Bunun karşılığında Aksu İYİ Parti’ye bırakıldı. Aksu’da CHP aday çıkartmıştı, muhtemelen Çarşamba günü yapılacak PM’de adayın geri çekilmesi yaşanabilir.

Bodrum’da da iki parti kendisinde kalmasını istiyordu ancak ortak aday formülü işletilebilir. Bu nasıl olacak? İYİ Parti adayı olarak ifade edilen Mehmet Tosun’un CHP listesinden seçime girmesi söz konusu olabilir. Ancak burada bir hassasiyet gözetiliyor. İYİ Parti’den CHP’ye katılım gibi değil ortak aday üzerinde duruluyor. Henüz son karar verilmiş değil.

EN SIKINTILI YERLER

En sıkıntılı yer ise Ankara’nın ilçeleri. Etimesgut ve Gölbaşı’yla ilgili süreç yürütülüyor. Eğer bu soruna bir nokta konulamazsa muhtemel ki liderler devreye girecek. Bu kapsamda İstanbul’un bir iki ilçesinin olduğu ifade ediliyor.

Yarın CHP’nin Ankara aday tanıtım toplantısı vardı. CHP lideri de grubunu orada yapacak. Akşener’in katılıp katılmayacağı merak ediliyordu. İYİ Partili kaynaklar; Akşener'in katılmayacağını ancak partinin kurmayları katılım sağlayacak.

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