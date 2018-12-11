CHP-İYİ Parti işbirliğinde yeni düğüm
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Genel Başkanı Meral Akşener’in hafta sonu yaptığı görüşmede, yerel seçim için işbirliği çalışmaları bu kez Balıkesir’de düğümlendi. CHP’nin, Balıkesir’de adayını çekmesini istediği İYİ Parti, bu öneriye mesafeli yaklaştı. Bunun üzerine önceki gün krizi çözmek için yoğun bir trafik yaşandı. Görüşmelerin yarına kadar sonuçlandırılması için mesai devam ediyor.
CHP’nin İYİ Parti ile hayata geçirmek için bir süredir iki partinin genel başkan yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile Koray Aydın’ın üzerinde çalıştığı işbirliği görüşmelerinde hafta sonu hareketli saatler yaşandı. Son olarak iki parti kurmayları bir çözüm formülü üzerinde çalışarak, formülü genel başkanlara sunmuştu.
CUMARTESİ GÖRÜŞTÜLER
Kılıçdaroğlu ve Akşener, cumartesi akşamı bir araya gelerek formülü ve işbirliği çalışmalarını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde görüşmeye sadece şoförünü alarak kimseye haber vermeden gitti. Büyük bir gizlilik içinde yapılan görüşmede, bu kez Balıkesir ile ilgili tıkanıklık yaşandı. Kılıçdaroğlu, Akşener’den Balıkesir’de İsmail Ok’un adaylığını geri çekmesini istedi. Akşener, işbirliği görüşmelerinin başlamasından bir gün sonra CHP’nin ittifak yapılabilecek iller arasında yer alan Balıkesir adayını açıkladığını anımsattı ve İYİ Parti’nin Ok’u iki hafta sonra Meclis grubunda ilan ettiğini anlattı.
ÇARŞAMBA SON GÜN
İki lider arasında ikinci anlaşmazlık Ankara için yaşandı. Akşener, CHP’li bir adayın İYİ Parti’den seçime girmesi formülüne soğuk baktığını belirterek, CHP’nin önerdiği isimler ile ilgili “Bunu tabana anlatamam” dedi. Bunun üzerine Ankara’da ibre yeniden Mansur Yavaş’a döndü. CHP ve İYİ Parti işbirliğine ilişkin ilk kez tarih verildi.
Görüşmelerin yarına kadar tamamlanması planlanıyor.
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