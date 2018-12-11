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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Rifat BAŞARAN - Gamze KOLCU / ANKARA
11.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

CHP-İYİ Parti işbirliğinde yeni düğüm

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CHP-İYİ Parti işbirliğinde yeni düğüm

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Genel Başkanı Meral Akşener’in hafta sonu yaptığı görüşmede, yerel seçim için işbirliği çalışmaları bu kez Balıkesir’de düğümlendi. CHP’nin, Balıkesir’de adayını çekmesini istediği İYİ Parti, bu öneriye mesafeli yaklaştı. Bunun üzerine önceki gün krizi çözmek için yoğun bir trafik yaşandı. Görüşmelerin yarına kadar sonuçlandırılması için mesai devam ediyor.

CHP’nin İYİ Parti ile hayata geçirmek için bir süredir iki partinin genel başkan yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile Koray Aydın’ın üzerinde çalıştığı işbirliği görüşmelerinde hafta sonu hareketli saatler yaşandı. Son olarak iki parti kurmayları bir çözüm formülü üzerinde çalışarak, formülü genel başkanlara sunmuştu.

CUMARTESİ GÖRÜŞTÜLER

Kılıçdaroğlu ve Akşener, cumartesi akşamı bir araya gelerek formülü ve işbirliği çalışmalarını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde görüşmeye sadece şoförünü alarak kimseye haber vermeden gitti. Büyük bir gizlilik içinde yapılan görüşmede, bu kez Balıkesir ile ilgili tıkanıklık yaşandı. Kılıçdaroğlu, Akşener’den Balıkesir’de İsmail Ok’un adaylığını geri çekmesini istedi. Akşener, işbirliği görüşmelerinin başlamasından bir gün sonra CHP’nin ittifak yapılabilecek iller arasında yer alan Balıkesir adayını açıkladığını anımsattı ve İYİ Parti’nin Ok’u iki hafta sonra Meclis grubunda ilan ettiğini anlattı.

ÇARŞAMBA SON GÜN

İki lider arasında ikinci anlaşmazlık Ankara için yaşandı. Akşener, CHP’li bir adayın İYİ Parti’den seçime girmesi formülüne soğuk baktığını belirterek, CHP’nin önerdiği isimler ile ilgili “Bunu tabana anlatamam” dedi. Bunun üzerine Ankara’da ibre yeniden Mansur Yavaş’a döndü. CHP ve İYİ Parti işbirliğine ilişkin ilk kez tarih verildi.

Görüşmelerin yarına kadar tamamlanması planlanıyor. 

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