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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN - ANKARA
24.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

CHP-İYİ Parti işbirliğinde: 5 ilçede müzakere

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
CHP-İYİ Parti işbirliğinde: 5 ilçede müzakere

CHP ve İYİ Parti’nin yerel seçimde 21 büyükşehirde işbirliği yapmak için el sıkışmasının ardından görüşmeler Ankara, Antalya, Muğla ve Konya’nın beş önemli ilçesinde kilitlendi. İki parti yetkilileri arasında İstanbul ve İzmir’le ilgili henüz görüşme yapılmadığı öğrenildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun ile İYİ Parti’den Koray Aydın ve Müsavvat Dervişoğlu’nun yürüttüğü ittifak çalışmaları ilçelerle devam ediyor. Uzlaşma sağlanamayan seçim bölgelerinden ikisi Ankara’nın Etimesgut ve Keçiören ilçeleri. Bu ilçelerde iki parti de aday çıkarmak istiyor. CHP Etimesgut’ta iddialı bir aday çıkaracağını savunurken İYİ Parti de bu ilçelerde sağ oyların fazla olduğunu öne sürüyor. Antalya’da Alanya, Kumluca, Elmalı, Gündoğmuş, Korkuteli ve Demre’nin de içinde bulunduğu yedi ilçede CHP, İYİ Parti’yi desteklemek için uzlaşma sağlamıştı. Kepez’de ise kazanabilecek bir isim bulunurken, bu ismin hangi partiden seçimlere gireceği tartışma konusu oldu.

İSTANBUL VE İZMİR BAŞLAMADI

El sıkışılan 21 büyükşehire bağlı ilçe ve küçük illerin nasıl paylaşılacağına ilişkin kriterler belirlenirken, “Mevcut belediye hangi partideyse diğer parti onu destekleyecek” denilmişti. Buna karşın İYİ Parti’nin, CHP’nin Konya’da tek ilçe belediyesi olan Ereğli’yi istemesi ve Muğla’nın Bodrum ilçesinde aday çıkarma niyeti sorun oluşturdu. İstanbul ve İzmir’in ilçeleri ile ilgili görüşmelerin henüz başlamadığı öğrenildi. 21 büyükşehirle ilgili görüşmeler için ‘bitti’ denilen noktada yeni formülle çözüm bulunmasını sağlayan İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı’nın ilçelerle ilgili kilidi açmak için bir kez daha devreye girebileceği konuşuluyor.

SON TARİH OCAK ORTASI

CHP kurmaylarından Seyit Torun, gelinen noktayla ilgili Hürriyet’e şunları söyledi: “Sona yaklaştık. İlçeleri belirlerken iki parti arasında belli bir dağılımı gözetiyoruz, sonuçta İYİ Parti’nin de temsil edilmesi lazım. İstanbul ve İzmir, daha net bir değerlendirme yapılması için sona bırakıldı. Bu illerin ilçeleri ile ilgili önümüzdeki süre içinde eğilim yoklaması ve anket tamamlanacak. Görüşmelerin 4 Ocak’ta yapılan Parti Meclisi toplantısına kadar netleşmesi lazım. Bu tarihte çok sayıda aday açıklamak istiyoruz. Ocak ayının ortasında yapılacak PM’de tamamını açıklamış olacağız.”
CHP, seçim propagandasının detaylarını netleştirmeye başladı. Torun, pazartesi günü 81 kente, araçlarda kullanılacak bazı görsellerin ve propaganda genelgesinin gönderileceğini söyledi.

MERSİN BİLMECESİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde kimin aday olacağına ilişkin soru işareti devam ediyor. 18 Aralık’ta yapılan PM’de İstanbul ve Ankara ile birlikte eski milletvekili Serdal Kuyucuoğlu’nun Mersin adaylığının açıklanması bekleniyordu. Ancak PM öncesi Mersin milletvekilleri ve il yöneticileri genel merkeze giderek itirazlarını dile getirdi. Mersin’de yeni bir anket çalışması yapılacağı öğrenildi. Büyükşehirde Zeydan Karalar’ın aday olduğu Adana’da ise Seyhan ilçesi için Akif Kemal Akay’ın aday gösterileceği kulislere yansıdı.

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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