CHP-İYİ Parti işbirliğinde: 5 ilçede müzakere

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun ile İYİ Parti’den Koray Aydın ve Müsavvat Dervişoğlu’nun yürüttüğü ittifak çalışmaları ilçelerle devam ediyor. Uzlaşma sağlanamayan seçim bölgelerinden ikisi Ankara’nın Etimesgut ve Keçiören ilçeleri. Bu ilçelerde iki parti de aday çıkarmak istiyor. CHP Etimesgut’ta iddialı bir aday çıkaracağını savunurken İYİ Parti de bu ilçelerde sağ oyların fazla olduğunu öne sürüyor. Antalya’da Alanya, Kumluca, Elmalı, Gündoğmuş, Korkuteli ve Demre’nin de içinde bulunduğu yedi ilçede CHP, İYİ Parti’yi desteklemek için uzlaşma sağlamıştı. Kepez’de ise kazanabilecek bir isim bulunurken, bu ismin hangi partiden seçimlere gireceği tartışma konusu oldu.

İSTANBUL VE İZMİR BAŞLAMADI

El sıkışılan 21 büyükşehire bağlı ilçe ve küçük illerin nasıl paylaşılacağına ilişkin kriterler belirlenirken, “Mevcut belediye hangi partideyse diğer parti onu destekleyecek” denilmişti. Buna karşın İYİ Parti’nin, CHP’nin Konya’da tek ilçe belediyesi olan Ereğli’yi istemesi ve Muğla’nın Bodrum ilçesinde aday çıkarma niyeti sorun oluşturdu. İstanbul ve İzmir’in ilçeleri ile ilgili görüşmelerin henüz başlamadığı öğrenildi. 21 büyükşehirle ilgili görüşmeler için ‘bitti’ denilen noktada yeni formülle çözüm bulunmasını sağlayan İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı’nın ilçelerle ilgili kilidi açmak için bir kez daha devreye girebileceği konuşuluyor.

SON TARİH OCAK ORTASI

CHP kurmaylarından Seyit Torun, gelinen noktayla ilgili Hürriyet’e şunları söyledi: “Sona yaklaştık. İlçeleri belirlerken iki parti arasında belli bir dağılımı gözetiyoruz, sonuçta İYİ Parti’nin de temsil edilmesi lazım. İstanbul ve İzmir, daha net bir değerlendirme yapılması için sona bırakıldı. Bu illerin ilçeleri ile ilgili önümüzdeki süre içinde eğilim yoklaması ve anket tamamlanacak. Görüşmelerin 4 Ocak’ta yapılan Parti Meclisi toplantısına kadar netleşmesi lazım. Bu tarihte çok sayıda aday açıklamak istiyoruz. Ocak ayının ortasında yapılacak PM’de tamamını açıklamış olacağız.”

CHP, seçim propagandasının detaylarını netleştirmeye başladı. Torun, pazartesi günü 81 kente, araçlarda kullanılacak bazı görsellerin ve propaganda genelgesinin gönderileceğini söyledi.

MERSİN BİLMECESİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde kimin aday olacağına ilişkin soru işareti devam ediyor. 18 Aralık’ta yapılan PM’de İstanbul ve Ankara ile birlikte eski milletvekili Serdal Kuyucuoğlu’nun Mersin adaylığının açıklanması bekleniyordu. Ancak PM öncesi Mersin milletvekilleri ve il yöneticileri genel merkeze giderek itirazlarını dile getirdi. Mersin’de yeni bir anket çalışması yapılacağı öğrenildi. Büyükşehirde Zeydan Karalar’ın aday olduğu Adana’da ise Seyhan ilçesi için Akif Kemal Akay’ın aday gösterileceği kulislere yansıdı.