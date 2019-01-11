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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Rifat BAŞARAN / ANKARA
11.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

CHP-İYİ Parti işbirliği genişliyor

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
CHP-İYİ Parti işbirliği genişliyor

CHP ve İYİ Parti arasında, yerel seçimlere ilişkin işbirliğinin kapsamı genişliyor.

Daha önce 21 büyükşehirde işbirliği için el sıkışılmıştı. Buna Malatya ve Kahramanmaraş da eklendi. Bu iki büyükşehirde İYİ Parti, CHP’nin açıkladığı adayları destekleyecek. CHP, Kahramanmaraş’a milletvekili Ali Öztunç, Malatya’ya ise Soner Gökçe’yi aday göstermişti. İki parti arasında 20 ilde gösterilecek adaylarla ilgili uzlaşma da sağlandı.

6 İL TARTIŞILIYOR

Bir süredir yapılan görüşmeler sonucunda İYİ Parti’nin Kırşehir, Bolu, Erzincan, Artvin, Bilecik, ve Bartın’da CHP’nin adayını desteklemesi kararlaştırıldı. Aynı şekilde CHP ise Kırıkkale, Isparta, Düzce, Nevşehir, Afyonkarahisar ve Osmaniye’de İYİ Parti’nin adayını destekleyecek. Yozgat, Aksaray, Kilis, Amasya, Sivas ve Rize’de ise iki parti arasında görüşmeler sürüyor. Daha önce CHP’nin yönetimindeki Edirne, Kırklareli, Yalova, Çanakkale, Zonguldak, Giresun, Burdur ve Sinop’ta İYİ Parti’nin aday çıkarmayacağı bilgisi kulislere yansımıştı. Bu illerden Kırklareli ve Zonguldak dışında kalan 6 ilde CHP adayını açıklamıştı. Üzerine uzlaşılan illerin adaylarının CHP’nin önümüzdeki hafta yapacağı Parti Meclisi toplantısında açıklanabileceği belirtildi.

ORDU YENİDEN MASADA

Ordu’da ise halen görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Ordu’da eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in adı İYİ Parti adayı olarak öne çıkmıştı. Tepkiler nedeniyle Şahin’in ismi geri çekilirken Ordu yeniden görüşme masasına konuldu.

DOĞU’DA CHP ADAY GÖSTERECEK

Merak edilen bir başka konu ise CHP’nin HDP’nin güçlü olduğu Doğu ve Güneydoğu illerinde ne yapacağı. CHP’nin Doğu ve Güneydoğu’da bütün il ve ilçelerde aday çıkaracağı açıklandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 15 Ocak Salı günü Ankara’da Mansur Yavaş için aday tanıtım toplantısı yapacağı kaydedildi. 

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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