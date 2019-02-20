CHP-İYİ Parti 56 ilde ortak aday gösterdi
CHP ve İYİ Parti, 24’ü büyükşehir olmak üzere toplam 56 ilde ortak aday çıkaracak. İYİ Parti, 31 Mart’taki yapılacak yerel seçimde 14 büyükşehir, 30 il, 437 ilçe 118 beldede kendi adayıyla yarışacak.
24 BÜYÜKŞEHİR
Millet İttifakı kapsamında 23’ü büyükşehir toplam 50 ilde anlaşma sağlanmıştı. Ancak, İYİ Parti Ordu’da aday göstermeyerek CHP’ye destek oldu. İttifakta büyükşehir sayısı 24’e çıktı. Yerel seçime yönelik oluşturulan Millet İttifakı kapsamında CHP ve İYİ Parti’nin ayrı aday çıkartacakları illerde de değişiklik oldu. İYİ Parti, Amasya, Bingöl, Bitlis, Iğdır ve Sivas’ta çekildi. Bu illerde CHP aday çıkarttığından 27 ortak il sayısı 32’ye yükseldi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle