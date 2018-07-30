CHP: İnternetteki şiddet araştırılsın
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, internet ve TV’lerde şiddet içerikli programlar ve bunların çocuklar üzerindeki etkilerinin belirlenip, gerekli önlemlerin alınması talebiyle, Meclis araştırması açılmasını istedi.
Gürer, araştıma önergesinin gerekçesinde çocukların gelişim sürecinde şiddet içerikli oyunlar ve programları izlemelerinin, onların şiddete yönelmelerine sebep olduğunu vurgulayarak, medyanın ve internetin çocukların şiddete yönelmelerindeki etkilerinin araştırılmasının önemine dikkat çekti. Gürer, “Silah, yumruk, kavga, cinayet, tuzak, uyuşturucu, kısacası olumsuz tüm örnekleri içeren oyunlar ve yayınların çocukların erişimi engellenecek bir düzenleme ne yazık ki sağlanamamaktadır. Şiddetle ilgili risk etmenlerinin belirlenmesi önemlidir” dedi.
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