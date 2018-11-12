CHP illerde sandık kuracak
CHP Parti Meclisi (PM), çarşamba günü yerel seçim gündemiyle toplanacak. Olağanüstü toplantıda, il ve ilçe örgütü ile milletvekillerinin üzerinde uzlaştığı 150’nin üzerinde belediye başkan adayı PM’nin görüşüne sunulacak.
Oylamada kabul görmesi halinde 150’nin üzerinde il, ilçe ve beldenin adayları açıklanacak. Daha önce 105 belde ve küçük ilçenin adayları açıklanmıştı. Bu kez doğuda bazı iller ile görevine devam etmesine karar verilen CHP’li belediye başkanlarının bulunduğu illerle ilgili listenin açıklanacağı öğrenildi.
CHP’de adayların önseçim ile belirlenmesi talepleri sürerken, bu konuda yeni bir adım atılacak. Toplantıda, parti yönetimi eğilim yoklaması için PM’den yetki isteyecek. Eğilim yoklaması yapılması kararlaştırılan illerde, YSK’nın görevlendireceği hâkim yerine Genel Merkez yöneticileri ve il örgütü nezaretinde sandık kurularak aday adaylarının yarışması öngörülüyor.
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