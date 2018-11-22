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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gamze KOLCU / ANKARA
22.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

CHP ile işbirliği tamam

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CHP ile işbirliği tamam

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP ile yapılan işbirliği görüşmelerinde mutabakat sağlandığını açıkladı. Aydın, “Bir isim konusuna kesinlikle girmedik. Alanı tarif edersek içini doldururuz, o kolay” dedi.

Aydın ile CHP’li Bülent Tezcan, iki partinin yerel seçimde yapacağı ittifaka ilişkin ikinci görüşmeyi yaptı. Aydın, görüşme sonrasında şu açıklamayı yaptı:

MUTABAKAT SAĞLADIK

“Dar çerçevede yapılması bizler için de onlar için de önemli, değerli, kıymetli. İstanbul’da özür dileyip ‘dikey yapılaşmaya mahkûm ettik’ diyenler bugün İstanbul’a talip. ‘Ankara parsel parsel satıldı’ diyenler bugün Ankara’ya talip. O bakımdan büyükşehirlerde mevcut talanın ortadan kaldırılması için bir işbirliğini biz vatanseverlik olarak görüyoruz. Bizim bu samimi girişimimizi, daha çok değil 23 Ekim’de yapılan grup toplantısında özellikle bu ittifakın devam edebilmesi için diğer tarafın parmak sallamasıyla devam ettirilemez diyenler Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir araya geldiler.

TAKSİMAT AŞAMASINA GELDİK

(CHP ile İYİ Parti arasında nelerde mutabakat sağlandı) Aşağı yukarı alanı çizdik büyükşehirlerde. Şimdi onun içini dolduracağız. Bir isim konusuna kesinlikle girmedik. Alanı tarif edersek içini doldururuz, o kolay.

(Ankara ve İstanbul’u CHP-İYİ Parti ittifakı mı alacak?) Gülerek- Yazı tura atarız. Öyle bir şey yok. Taksimat görüşmemiz yok ama artık o aşamaya geldik diyebilirim. (Görüşmelerin 15 gün içerisinde sonlandırılacağı) Gün vermek doğru olur mu bilmiyorum ama en kısa sürede yapmanın gayreti içerisindeyiz.”

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