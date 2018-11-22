CHP ile işbirliği tamam
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP ile yapılan işbirliği görüşmelerinde mutabakat sağlandığını açıkladı. Aydın, “Bir isim konusuna kesinlikle girmedik. Alanı tarif edersek içini doldururuz, o kolay” dedi.
Aydın ile CHP’li Bülent Tezcan, iki partinin yerel seçimde yapacağı ittifaka ilişkin ikinci görüşmeyi yaptı. Aydın, görüşme sonrasında şu açıklamayı yaptı:
MUTABAKAT SAĞLADIK
“Dar çerçevede yapılması bizler için de onlar için de önemli, değerli, kıymetli. İstanbul’da özür dileyip ‘dikey yapılaşmaya mahkûm ettik’ diyenler bugün İstanbul’a talip. ‘Ankara parsel parsel satıldı’ diyenler bugün Ankara’ya talip. O bakımdan büyükşehirlerde mevcut talanın ortadan kaldırılması için bir işbirliğini biz vatanseverlik olarak görüyoruz. Bizim bu samimi girişimimizi, daha çok değil 23 Ekim’de yapılan grup toplantısında özellikle bu ittifakın devam edebilmesi için diğer tarafın parmak sallamasıyla devam ettirilemez diyenler Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir araya geldiler.
TAKSİMAT AŞAMASINA GELDİK
(CHP ile İYİ Parti arasında nelerde mutabakat sağlandı) Aşağı yukarı alanı çizdik büyükşehirlerde. Şimdi onun içini dolduracağız. Bir isim konusuna kesinlikle girmedik. Alanı tarif edersek içini doldururuz, o kolay.
(Ankara ve İstanbul’u CHP-İYİ Parti ittifakı mı alacak?) Gülerek- Yazı tura atarız. Öyle bir şey yok. Taksimat görüşmemiz yok ama artık o aşamaya geldik diyebilirim. (Görüşmelerin 15 gün içerisinde sonlandırılacağı) Gün vermek doğru olur mu bilmiyorum ama en kısa sürede yapmanın gayreti içerisindeyiz.”
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