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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

CHP ile dokuz büyükşehiri konuşuyoruz

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
CHP ile dokuz büyükşehiri konuşuyoruz
Fotoğraf: Sebati KARAKURT

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile yerel seçimde işbirliği kararı aldıkları görüşmeyi anlattı. “Seçmenlerimizi hayal kırıklığına uğratmayacağız. 24 Haziran’dan ders aldık” diyen Akşener, 9 büyükşehir için çalıştıklarını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün İstanbul’da Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar’ı ziyaret etti. Akşener, ziyaret sırasında ittifak görüşmelerine açıklık getirerek, CHP ile dokuz büyükşehir belediyesi adaylığı için görüştüklerini anlattı. MHP tarafından aday gösterilmeyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhanettin Kocamaz’a adaylık teklifi götürdüğünü söyleyen Akşener, “Burhanettin Bey adayımız olabilir” dedi. Akşener, Bodrum, Karabük ve Uşak’ı kazanabileceklerini söyledi. 

Akşener, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Genel Sekreter Cihan Paçacı ve Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Aslan ve İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile birlikte Hürriyet’i ziyarete geldi. Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşme hakkında da bilgi verdi. Akşener, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın 24 Haziran’daki seçim sonuçlarına göre hazırlanan bir simülasyonun sunumunu yaptığını anlattı, şunları söyledi:

24 HAZİRAN’DAN DERSLER ALDIK

“Bu sunumda 17 büyükşehirden üçünün güneydoğuda bulunduğu belirtildi. Kaldı 14 büyükşehir. CHP’liler İzmir, Aydın, Muğla ve Tekirdağ’ı kesin olarak alacaklarını söyledi. Onları kenara koyunca 10 büyükşehir kalıyor. 10 büyükşehir arasında yer alan Balıkesir’de CHP aday açıkladığı için dokuz şehir üzerinden görüşmeler devam edecek. Bugün (dün) Tezcan ve bizden Koray Aydın görüştü. Duruma göre bir görüşme daha yapabiliriz. Görüşmelerin 15 günde sonuçlanmasını istedim. Seçmenlerimizi hayalkırıklığına uğratmayacağız. 24 Haziran’dan ders aldık.”

MHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ı üç hafta önce arayarak, teklifte bulunduğunu anlatan Akşener, “Burhanettin Bey, süreye ihtiyacı olduğunu söyledi. ‘Bir altyapı oluşturmam gerekiyor’ dedi. Mersin’de adayımız olabilir” dedi.

PARTİLER ANKARA VE  İSTANBUL İÇİN YARIŞACAK

Bodrum ve Karabük’ü alacaklarını ifade eden Akşener, Niğde, Uşak ve Bursa’nın Osmangazi ilçesinde en şanslı parti olduklarını öne sürdü. Akşener “Kaybedecek bir şeyimiz yok. Önceliğimiz, oyumuzu muhafaza edip üzerine eklemektir. Ama görebildiğim kadarıyla bütün siyasi partiler açısından, Ankara ve İstanbul bilek güreşinin olacağı yerdir” dedi.

Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin ittifaka katılıp katılmayacağı yönünde bir gelişme olmadığını belirten Akşener, HDP ile hiçbir kurumsal ilişkiye girmeyeceklerini söyledi.

 

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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