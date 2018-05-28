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    CHP ‘iade’ belgeleri için başvurdu

    AA
    28.05.2018 - 21:11 | Son Güncelleme:

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 25 Mayıs Cuma günü Adalet Bakanlığı’na başvurarak, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ABD’den iadesi için yapılan başvuru sürecine yönelik belgelerin incelenmesini talep ettiklerini söyledi.

    Özel yaptığı yazılı açıklamada, halen Pensilvanya'da bulunan Gülen’in iade edilmemiş olmasına yönelik tartışmalar olduğunu belirterek şunları ifade etti: "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce de bir televizyon programında, Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin usulüne uygun bir başvuru yapılmadığını ifade ederek, iddiasını yaptığı bazı temaslara dayandırarak dile getirmiştir. Bu ifadelerin ardından başlayan polemik çerçevesinde, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'yi ve güvendiği hukukçuları Adalet Bakanlığı’na iade belgelerini incelemeye davet etmişti. Bu davet doğrultusunda, Adalet Bakanlığı’na 25 Mayıs Cuma günü resmi yazıyla başvurarak, Fetullah Gülen’in iadesi için yapılan başvuru sürecine yönelik belgelerin incelenmesini talep ettik. Başvurumuzda, 4 kişiden oluşan heyetimizin, 29 Mayıs (bugün) ya da 30 Mayıs günü Adalet Bakanlığı’nda incelemeleri yapabileceğini ifade ettik." 

    Etiketler: gazetehaberleri , chp , belge , gündem
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