CHP heyetinden ‘iade’ incelemesi

Beş saat boyunca iade dosyalarını inceleyen heyet rapor hazırlayıp kamuoyuyla paylaşacak. CHP Ankara milletvekilleri Murat Emir, Ali Haydar Hakverdi ile avukatlar Erol Aras ve Efe Dikbıyık’tan oluşan heyete, Bakanlık bürokratları tarafından FETÖ elebaşı hakkında ABD’ye iletilen yedi ayrı iade talepnamesi hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Heyet üyeleri Gülen’i iade dosyalarındaki istedikleri evrak ve belgeleri de incelediler. Bakanlık’tan dün yapılan açıklamada da “CHP heyetine, FETÖ elebaşı hakkında ABD makamlarına iletilen iade talepleri hakkında bilgilendirmede bulunulmuş, arzu ettikleri evrakı incelemeleri sağlanmıştır” denildi.



