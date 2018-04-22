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    CHP heyetinden Akşener'e ziyaret

    Mustafa TURAPOĞLU- Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)
    22.04.2018 - 16:42 | Son Güncelleme:

    CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve beraberindeki heyet, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.

    15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti’ye geçen CHP’de Bülent Tezcan beraberinde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç ile birlikte İYİ Partiyi ziyaret etti. Ziyarette CHP’li heyeti İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray ve partililer karşıladı.

    CHP heyetinden Akşenere ziyaret

    CHP’lileri alkışlarla karşılayan İYİ Partililer, ’helal olsun’ dedi. CHP’li heyet daha sonra Akşener’in makam odasına geçti. Akşener ile Tezcan el sıkışarak poz verdi. Görüşme daha sonra basına kapalı bir şekilde başladı.

    CHP heyetinden Akşenere ziyaret

    Etiketler: meral akşener ziyaret , gündem
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