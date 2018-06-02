CHP heyeti Gülen belgelerini inceleyecek

Özel, yaptığı yazılı açıklamada 25 Mayıs’ta Adalet Bakanlığı’na başvurup ikisi hukukçu milletvekili, ikisi uzman hukukçu olmak üzere dört kişilik bir heyetle belgeleri inceleme taleplerini ilettiklerini anımsattı. Özel, şöyle dedi: “29 Mayıs’ta Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile yaptığım telefon görüşmesinde, belgeleri incelemek üzere cumhurbaşkanı adayımız İnce’nin bizzat bakanlığa gelmesi çağrısında bulunulmuş, bu nezaketsiz çağrının kabul edilemeyeceği, 4 kişilik heyetimize izin verilmesi gerektiği tarafımca iletilmiştir. Israrımız üzerine Adalet Bakanlığı’ndan başvurumuza bir hafta sonra yanıt geldi. 4 kişiden oluşan heyetimiz, 4 Haziran Pazartesi günü saat 11.00’de Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde ilgili evrakları inceleyecektir. Uzman heyetimizin yapacağı inceleme cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce’ye ve partimize bir rapor halinde sunulacaktır. İncelemenin sonuçları hakkında kamuoyu da bilgilendirilecektir.”