CHP heyeti bölgede

Eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte yıkılan binaları ziyaret eden ve geçmiş olsun dileklerini ileten İmamoğlu şunları söyledi: “Konu sadece İstanbul değil. Bugün Elazığ’dayız, yarın Ege’de olabiliriz. Deprem bölgesinde bulunan şehirlerimizin başka hiçbir önceliği yok. Ülkemizin, devletimizin bütün kurumları burada gönül gönüle, el ele hizmet ediyorlar. Bu birlikteliğimiz, afet dışında da elde etmemiz gereken bir birliktelik. Deprem öncelikli meselemiz. Geldik, acıları paylaştık.”

TASADA VE KIVANÇTA



BİRLİK CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da depreme ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:”Beni duygulandıran, felaketlerle karşılaştığımızda siyasi görüşü, kimliği ne olursa olsun vatandaşlarımızın gönül birliği içinde yaraları sarmak için olağanüstü bir çaba göstermeleridir. Bu tasada ve kıvançta beraber olmanın bütün güzelliklerini gösteriyor bize.”