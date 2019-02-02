CHP: Hayvan hakları yasası hemen çıksın
CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, hükümetin altı aydır hayvan hakları konusunda adım atmadığını belirterek, “Hayvan hakları yasası ölü doğsun istemiyoruz, hemen çıkarılsın” dedi.
Karaca, yasa çalışmasının uzamasına ve içeriğine tepki göstererek “Hayvana şiddet uygulayan, eziyet eden, öldürenlere hapis cezasının alt sınırının 4 ay olması demek bunca hayvanı ölüme bile bile göz göre göre terk etmek, hayvana eziyet edeni cezasız bırakmak demek. Bu suçlara 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası öngörülmeli, mevcut yasadaki idari para cezaları da 2 ila 4 kat arttırılmalıdır” dedi
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