CHP Gümüşhane İl Başkanlığı'ndan kurultay isteği

Ağaç, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde, CHP'nin Gümüşhane'de oyunu neredeyse iki kat yükselttiğini ve özellikle cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile yüzde 16 gibi bir oy oranıyla ciddi bir artış yakalandığını belirtti.

Bu sonuçlarla CHP'nin Gümüşhane'deki yarışta var olduğunu ortaya koyduğuna işaret eden Ağaç, "Bu başarı ivmesini devam ettirilebilmek ve başarı çizgisini daha da yukarı çıkarabilmek adına Gümüşhane il örgütü, taban, halk ve üyelerimiz CHP'de köklü bir değişimden yana olduklarını ortaya koymaktadır. Tabanın sesi ve beklentisine uygun olarak süratle bir olağanüstü kurultaya gidilmesi ve yerel seçimlere bu dinamizm ve heyecan içerisinde gidecek bir yapının süratle oluşturulması gerektiği yönündeki irademizi kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.