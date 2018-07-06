Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>CHP Gümüşhane İl Başkanlığı'ndan kurultay isteği

    CHP Gümüşhane İl Başkanlığı'ndan kurultay isteği

    AA
    06.07.2018 - 11:47 | Son Güncelleme:

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç, Gümüşhane il örgütü, taban, halk ve üyelerinin CHP'de köklü bir değişimden yana olduklarını ortaya koyduğunu belirtti.

    Ağaç, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde, CHP'nin Gümüşhane'de oyunu neredeyse iki kat yükselttiğini ve özellikle cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile yüzde 16 gibi bir oy oranıyla ciddi bir artış yakalandığını belirtti.

    Bu sonuçlarla CHP'nin Gümüşhane'deki yarışta var olduğunu ortaya koyduğuna işaret eden Ağaç, "Bu başarı ivmesini devam ettirilebilmek ve başarı çizgisini daha da yukarı çıkarabilmek adına Gümüşhane il örgütü, taban, halk ve üyelerimiz CHP'de köklü bir değişimden yana olduklarını ortaya koymaktadır. Tabanın sesi ve beklentisine uygun olarak süratle bir olağanüstü kurultaya gidilmesi ve yerel seçimlere bu dinamizm ve heyecan içerisinde gidecek bir yapının süratle oluşturulması gerektiği yönündeki irademizi kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

    Etiketler: Bedri Ağaç , kurultay , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri