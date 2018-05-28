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    CHP, Gülen dosyasını almak için Adalet Bakanlığı'na başvurdu

    AA
    28.05.2018 - 14:41 | Son Güncelleme:

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 25 Mayıs Cuma günü Adalet Bakanlığına resmi yazıyla başvurarak, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi için yapılan başvuru sürecine yönelik belgelerin incelenmesini talep ettiklerini bildirdi.

    Özel yaptığı yazılı açıklamada, FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgüt ile mücadele ve FETÖ üyelerinin yurtdışından iadesi sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

    Kamuoyunda sürece ilişkin çeşitli kuşkuların dile getirildiğini savunan ve halen Pensilvanya'da bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade edilmemiş olmasına yönelik de tartışmalar süregeldiğine işaret eden Özel, şunları ifade etti:

    "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce de bir televizyon programında, Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin usulüne uygun bir başvuru yapılmadığını ifade ederek, iddiasını yaptığı bazı temaslara dayandırarak dile getirmiştir. Bu ifadelerin ardından başlayan polemik çerçevesinde, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'yi ve güvendiği hukukçuları Adalet Bakanlığına iade belgelerini incelemeye davet etmişti. Bu davet doğrultusunda, Adalet Bakanlığına 25 Mayıs Cuma günü resmi yazıyla başvurarak, Fetullah Gülen’in iadesi için yapılan başvuru sürecine yönelik belgelerin incelenmesini talep ettik. Başvurumuzda, 4 kişiden oluşan heyetimizin, 29 Mayıs Salı ya da 30 Mayıs Çarşamba günü Adalet Bakanlığında incelemeleri yapabileceğini ifade ettik."

    Özel, İnce'nin Gülen'in iadesine ilişkin iddiası 10 gün önce dile getirdiğini, ancak bugüne kadar belgelere ilişkin açıklama yapılmadığını iddia ederek, ikisi CHP milletvekili, ikisi konunun uzmanı dört hukukçudan oluşan heyetin, belgeler üzerinde inceleme yapması taleplerine bir an önce yanıt beklediklerini kaydetti.

    Etiketler: Adalet Bakanlığı , gündem
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