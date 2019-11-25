CHP Grup Başkanvekili Özkoç'tan Muharrem İnce'ye yanıt
Son günlerin en çok tartışılan konusu ‘Erdoğan ile görüşen CHP’li’ iddiası ile ilgili olarak açıklamalar peş peşe geliyor. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP'li Muharrem İnce'nin açıklamalarına tepki gösterdi.
Twitter'dan Muharrem İnce'ye çağrıda bulunan Özkoç, ''Kanıtın varsa konuş, yoksa sus! İnce dedikodun tamamen yalandır. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin!" dedi.
Muharrem İnce dün Yalova'da yaptığı basın toplantısında ''Dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezi’nde üretilmiştir, bunu rakiplerim değil, partideki küçük bir grup üretmiştir'' demişti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle