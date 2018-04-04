‘CHP grubunda hakaret borsası var’

Yazıcı, Anadolu Yayıncılar Derneği’nin ‘Anadolu Sohbetleri’ etkinliğinde özetle şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımızla alakalı kendisine açılan 250 bin liralık tazminat davası. ‘Ben 5 paralık dava açtım’ diyor, onu hakarete dönüştürüyor. Şunu bilmiyor; tazminat davası açan, davalıdan tazminat ister. Neyin tazminatını; kendisine karşı yapılmış hakaretin bedelini ister. Kendisine yapılmış hakaret 5 paralık bir hakaret. Bunu bile kavrayamıyor. Dönüştürüyor, Cumhurbaşkanı’na hakaret aracı haline getiriyor. Küfürbaz bir adam oldu çıktı. Üzüntü verici. Bir ana muhalefet partisinin genel başkanı proje üretemiyor. Beynini, küfür etmek için kullanıyor.”

Yazıcı ‘FETÖ borsası’ iddialarıyla ilgili “Böyle bir şeyin kanıtları var oldukça hükümet, parti duraksar mı? Mümkün değil. ‘Borsası kuruldu’ söylemleri FETÖ ile mücadeleyi zaafa uğratır, insanların moralini bozar” dedi. Yazıcı, ‘Ankara ve İstanbul’daki belediye başkanlarının değiştirilmesiyle ilgili vatandaşlardan geri dönüşlerin’ sorulması üzerine de “Bir suhulet, rahatlama var. Özellikle Ankara ölçeğinde bir rahatlık var” diye konuştu.