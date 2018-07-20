CHP Genel Merkezi'nden muhaliflere kurultay resti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, olağanüstü kurultay talebiyle toplandığı belirtilen 604 imzanın, yarın 11.00'e kadar kendilerine ulaştırılması durumunda gereğinin derhal yapılacağını bildirdi.
CHP Genel Merkezinden muhaliflere kurultay resti geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek "604 noter onaylı imzanın genel merkeze sunulması halinde derhal gereği yapılacak" ifadelerini kullandı.
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