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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA)
17.02.2019 - 16:12, Son Güncelleme:

CHP Genel Merkezi önünde protesto

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CHP Genel Merkezi önünde protesto

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yeniden aday gösterilmesini protesto eden ve kendilerine "kırmızı yelekliler" adını veren grup, CHP Genel Merkezi önünde parti yönetimine tepki gösterdi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın tekrar aday gösterilmesini protesto eden ve kendilerine "kırmızı yelekliler" ismini veren grup, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi önünde parti yönetimine tepki gösterdi.     

Kılıç'ın, yeniden aday gösterilmesinin ardından istifa kararı alan CHP Maltepe İlçe Başkanlığına üye grup, İstanbul'dan başlattıkları 10 günlük yürüyüşün ardından Ankara'ya ulaştı.     

Üzerlerinde, "Temiz toplum, temiz siyaset" yazılı kırmızı yelekler bulunan CHP'liler, partinin Ankara İl Başkanlığı önünde bir araya gelerek, Atatürk posteri ve bayraklar eşliğinde Anıtkabir'e kadar yürüdü.     

Yürüyüş boyunca, "Temiz toplum, temiz siyaset", "Hak, hukuk, adalet" sloganları atan grup üyeleri, ardından otobüslerle CHP Genel Merkezi önüne geldi.     

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan eski CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu, Maltepe halkının kabul etmediği bir karara karşı çıkmak için yürüyüş yaptıklarını söyledi.     

Aday belirleme sürecinde, kendini kamuoyu önünde aklayamamış bazı kişilerin tercih edildiğini, adaylık sürecinde partiye bağlılık yerine, kişilere bağlılık gösterilen bir tavır sergilendiğini gözlemlediklerini savunan Otlu, "Aday belirleme sürecinde görüşlerimiz alınmadığı için yollara düştük." ifadelerini kullandı.     

Kendilerini karşılayarak dinlemeye gelen tek bir parti yöneticisinin dahi olmamasını eleştiren Otlu ve beraberindekiler, daha sonra yanlarından getirdikleri metni CHP Genel Merkezi'nin duvarına bırakarak partinin önünden ayrıldı.     

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